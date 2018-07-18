男神李國毅不過情人節 自招感情隨緣

李國毅身穿黑白交織的西裝外套，搭配ROYAL SMOOTH GT系列鞋款；金凱德身穿一襲白色套裝，搭配2018Adelaide系列綻放甜美笑容。（盧禕祺攝 ）

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、實習記者林欣儀
ROYAL ELASTICS SMOOTH，於1996年英國時裝週鞋款登場的經典鞋款。（ROYAL ELASTICS提供 ）
PUMA SUEDE Bow Varsity 夏日煙花新色，2980元。（PUMA提供）
ASICS GEL-KENUN KNIT採用SPACE DYE單股異色紗潮流配色，提供避震緩衝的同時帶來強烈的設計感。（ASICS提供）

藝人李國毅與伊林女星金凱德一同出席ROYAL ELASTICS秋冬新品發布會，腳踩以德國軍隊訓練鞋為元素的ROYAL SMOOTH GT，立馬勾起李國毅學生時期的回憶，他分享，學生時期的他，鞋櫃裡就有3雙ROYAL鞋款，他說，ROYAL鞋款媲美精品鞋，是他的穿搭最愛。

平常熱衷時事的李國毅，也熱搭網路節目《木曜4超玩》與柯文哲合作的「一日幕僚」話題，更大誇「學姊」可愛，也推薦金凱德看，他說，有機會也想嘗試這種拍攝，他認為，當演員很重要，可以透過演出讓大家體驗各行各業的辛苦，更有同理心，有機會最想嘗試當工人，想趁年輕多體驗，他不怕辛苦不怕累。

雖然從頭到腳都有代言，但李國毅謙虛說，自己不太會搭配，喜歡基本款、素色，看到喜歡的款式會包色，每種顏色都買下來，面對即將到來的七夕情人節，李國毅說，自己沒在過情人節，最近也沒對象，感情順其自然，自己、家人都不急，只有媒體老愛追問。

金凱德說，情人節沒有人陪，最想要的另一半，會希望像爸爸一樣老實、有責任感的男人，至於禮物，她笑說，「只要是禮物都喜歡。」仍是學生的金凱德也提到，自己喜歡百搭鞋款，很適合學生，一雙百搭，穿搭也常常被同學詢問，她也不吝分享自己的愛牌。

(中時 )

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