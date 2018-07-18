台灣首位溫網青少年球王 曾俊欣明年轉職業

曾俊欣（右）、中華民國網球協會理事長廖裕輝（中），以及曾俊欣的父親兼教練曾育德（左），與溫網獎盃合影。（圖／海碩整合行銷提供）

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中時電子報
／綜合報導

在2018溫布頓草地網球錦標賽青少年男單封王的台灣網球小將曾俊欣，今天風光召開記者會分享喜悅，父親曾育德更透露，曾俊欣預計明年正式轉入職業。

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曾俊欣今年賽季表現突出，年初在澳網獲得青少年男單亞軍，接下來的法網、溫網連奪兩座青少年大滿貫冠軍，是台灣第一人，更登上世界青少年球王的寶座，職業賽場上目前也已經斬獲越南、葡萄牙兩場ITF（國際網總）未來賽的冠軍。

曾俊欣昨晚才從英國搭機返台，他說：「參加大滿貫青少年賽事是一個很好的經驗，能奪下冠軍很感動、也很興奮。」

由於曾俊欣從13歲起接受台塑企業暨王詹樣公益信託贊助，每年有台幣400萬贊助金讓他出國比賽或訓練無後顧之憂，贊助在今年邁入第四年，他和父親不忘感謝一路支持他們的單位，曾育德補充：「感謝台塑企業暨王詹樣公益信託的贊助，這四年來比賽訓練的計畫都是有他們的支持，才能讓俊欣在更好的環境接受訓練，並拿下大滿貫青少年的冠軍。」

談到未來規劃，曾育德透露：「這次回台結束台塑盃賽事束後，會到歐洲訓練三週並參加當地賽事，接著10月到阿根廷參加青年奧運，年底到成都參加青少年大師賽，預計明年正式轉入職業。」

曾俊欣父母在新北永和樂華夜市擺攤做生意，樂華夜市自治會與社區信仰中心雙和關聖帝君會，以「台灣之光─樂華夜市之星」為名，分別頒發台幣5萬及20萬獎學金給曾俊欣，鼓勵他繼續努力為國爭光。

(中時電子報)

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