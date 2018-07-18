即時》泰國13名球員召開記者會向各界致謝

13名球員剛抵達記者會現場，精神奕奕地和大家打招乎。(圖/路透社)

友善列印
中時電子報

泰國「野豬」青少年足球隊的13名成員，受困睡美人洞受到國際關注，脫險之後都在醫院裡療養，於當地時間下午5點終於出院，確定在6點(台北時間7點)開記者會向各界致謝，感謝外界關心與支援，特別要紀念因此殉職的泰國特種部隊成員沙曼（Saman Kunont）。

13名野豬隊的球員，以記者會的形式向各界致謝，前排左一是25歲的教練，中坐的女子是醫生。(圖/youtube截圖)

12名青少年與年輕的教練，都穿起野豬隊的球衣到記者會現場，精神看起來相當不錯。

文章來源：Thai cave rescue: Locals, media wait for boys' first public appearance

隊員們一一向大家自我介紹，包括自己的名字，感謝的話語，以及經歷事件的心得，語氣輕鬆自然，有時也會展現幽默與玩笑。

阿克教練說，在受困之後，男孩們最初試圖挖掘出路，我告訴他們不要害怕，因為當地還有水，那些水都很乾淨，所以不致於脫水。被問到餓的時候想到了什麼？一個男孩說他想到炒飯。

阿克說在在10天，他們聽不到外界的雨聲，但感受的到水位在上漲，所以要輪流挖掘空間，並且要喝水。

記者問，當你們看到英國潛水員到來時，是什麼場面？較懂英語的球員阿杜爾說，一開始聽到有人說話，曾以為是幻覺，直到手持火把的米克走近才確定那是英國潛水員，大家都驚訝他不是泰國人，於是由阿杜爾出面溝通，他與潛水原的第一句話是hello，那真是奇蹟的時刻。

(中時電子報)

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