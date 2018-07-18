澎湖中油漏油事件 中油董座拜會澎湖縣長道歉

湖西鄉民手持萎縮的火龍果，質疑是中油漏油汙染環境造成農作歉收。（陳可文攝）

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中油董事長戴謙（左）飛抵澎湖拜會澎湖縣長陳光復（右）正式道歉。（陳可文攝）

中油澎湖湖西油庫漏油事件，引爆地方震驚震怒，18日中油在湖西鄉召開地方說明會，言詞上仍多閃爍規避，引發鄉民反彈要求遷廠；傍晚中油董事長戴謙飛抵澎湖拜會縣長正式道歉。

中油湖西油庫漏油6萬3000多公升，更惡質隱匿長達1年不通報，嚴重影響湖西鄉土壤環境及地下水質，18日中油上午於湖西社區活動中心召開說明會平息眾怒，縣長陳光復、鄉長吳政杰等湖西鄉民意代表全數出席。

縣長陳光復強力譴責中油隱匿災情，指示環保局主動介入協助調查，並要求中油儘速公開肇事原因及處理善後工作，建立內控機制，落實地方回饋機制。

環保局長馬金足表示，已完成土壤採樣及地下水抽驗，除了依水污染防治法規定裁罰，屆時將視檢測結果判定裁罰金額，檢驗報告預計19日出爐。

詎料，現場中油環境保護中心主任侯善麟居然表示，因為澎湖有黏土層，所以漏油被阻絕含在黏土層內；油庫經理曹堆榕更卸責說個人無處理經驗及前例可循，所以未及時通報。

荒唐論述立刻引起現場鄉親暴怒，連番痛批中油跋扈，要求油庫盡速撤離，同時湖西鄉公所也將成立專案小組，接手後續善後事宜及賠償方案。

同日傍晚中油董事長戴謙專程飛來澎湖，首先前往縣府拜會縣長陳光復，當場表示鄭重道歉，允諾立即成立善後專案小組進行環境評估及未來防範規劃書等，一定給予誠摯的交代。

(中時 )

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