狂藝術 美髮新品發表會上演「紳士vs硬漢交響夜」

2018年07月18日 19:22 中時 馮惠宜

肯葳18日在台中TADA方舟音樂藝文展演空間，為「1922紳藍」舉辦了盛大的發表會-『紳士vs硬漢交響夜』，邀請英國首席理髮師Tom Chapman(左二)，及中部受歡迎的Barber shop 與沙龍等共6個團隊演出。（馮惠宜攝）

美髮夜近年來颳起Barber shop風，鎖定男士美髮修容市場，採複合咖啡、啤酒、重機、刺青等結合營造藝術氛圍，抓準這個趨勢，法國百年專業髮品肯葳KEUEN推出1922紳藍系列，選在台中TADA方舟音樂藝文展演空間以「紳士vs硬漢交響夜」為名，由職人當主角透過舞台藝術表演詮釋新時代男性追求品味生活的態度。

Barber shop 是新型態的理容院，展現現代男性對音樂、時尚和藝術文化的強烈風格和喜好，也是現代男人充電的祕密基地，男人理個髮，一起喝著威士忌，聊著紋身、球鞋、摩托車和車機，當然…還有美女。

Barber shop有美國硬派風格，也有英國紳仕風格，專為男性顧客提供剪髮、剃鬍修容等專屬服務，相應的男仕專用髮品，也因應而生。法國百年專業髮品肯葳KEUEN，也在今年推出專為男仕調製的「1922紳藍」男仕髮精品，嚴選肌酸和麻類植物萃取，能強壯髮絲由內而外強韌髮絲，解決男士在意的細髮問題。

這場「紳士vs硬漢交響夜」演出，邀請英國首席理髮師Tom Chapman，及中部受歡迎的Barber shop 與沙龍等共6個團隊演出，透過戲劇、音樂表演展演美髮業燙、染、護等時尚趨勢。

肯葳18日在台中TADA方舟音樂藝文展演空間，為「1922紳藍」舉辦了盛大的發表會-『紳士vs硬漢交響夜』，邀請英國首席理髮師Tom Chapman，及中部受歡迎的Barber shop 與沙龍等共6個團隊演出。（馮惠宜攝）

『紳士vs硬漢交響夜』請到台中最夯的男士髮廊團隊進行展演，秀出自家的品味與專長。（馮惠宜攝）

(中時 )