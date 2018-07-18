說金門的故事 縣府培訓小小解說員

金門是一座故事島，有豐富的人文歷史與戰役遺址。（李金生攝）

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縣府觀光處在暑期規畫2階段的「小小解說員夏令培訓營」，歡迎小朋友加入說故事，宣傳家鄉旅遊資源的行列。（李金生攝）

金門是一座故事島，有豐富的人文歷史與戰役遺址。縣府觀光處在暑期規畫2階段的「小小解說員夏令培訓營」，歡迎小朋友加入說故事，宣傳家鄉旅遊資源的行列。

培訓營招收對象為暑假過後升4至6年級的國小學生，培訓分2階段，第1階段培訓（8月10日至12日），第2階段甄選（8月15日）共計4天活動。

課程內容有說故事技巧、解說技巧訓練和莒光樓等景點導覽等，另安排學員於柳營營區進行體能活動，加強肢體協調性訓練。第1階段培訓後，也會讓學員自我練習、編排解說稿，同時進行學員口試評比甄選。

凡完成培訓課程、通過考核且參加甄選者，可領取培訓結業證書及獲贈金門縣政府相關出版品。另評選最優前5名者可成為金門縣政府「小小金牌解說員」，並頒發新台幣5000元獎金或等值禮券，未來更有機會參與觀光處活動或景點解說服務。

觀光處表示，金門以觀光立縣，陳福海縣長一直以全民解說員為目標，希望透過故事傳遞、課程分享，讓大家都能成為解說員，說出一套感動人心的家鄉故事。

7月23日至25日受理報名，預計招收25名，詳情可上金門縣政府觀光處官網查詢。

(中時 )

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