謝金燕大銀幕作品首度登陸 劉奕兒代打拚長腿、狂放電

導演蘇文聖帶著劉奕兒和其他姊姊一起與大陸粉絲見面。（群星瑞智提供）

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蘇文聖與四位姊姊、小夢和3unshine一起宣傳電影。（群星瑞智提供）

《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》18日在大陸舉行首場發佈會，睽違大螢幕27年的謝金燕，挑大樑演出的新片首登陸，劉亦兒代表大姊謝金燕領軍「最強姊姊」軍團，與三姊張墨錫、四姊高雋雅、五姊張垚及飾演小夢的項婕如齊聚一堂，五美自電影殺青後首次劇首造勢，劉奕兒表示，｢雖然距離上次見面時間已經快半年，但我們幾個在拍戲時其實常約出去吃火鍋，感情都非常好，所以一見面就聊個不停！」

電影公司這次特別邀請到內地人氣女團3unshine演唱電影推廣曲〈你姐〉，三位團員首次創作歌詞並編排新舞蹈「姐姐舞」，四位姊姊與小夢跟著3unshine現學現賣「姐姐舞」，扭腰擺臀吸睛度十足！只見3unshine要演員們比起蓮花指，喊起舞步口訣，｢大家比起蓮花指然後用力到抽筋！扭一下然後大喊：叫姐姐、叫姐姐、叫姐姐！」口訣一齣讓現場笑成一團！

現場公認學的最好的就是二姊劉奕兒，認真學習的她笑說，｢我覺得我回去應該會因為這首歌而中毒”！因為太洗腦也很好記！回台灣後就會一直喊：叫姐姐！」飾演小夢的項婕如則說，｢我覺得3unshine她們好厲害！歌手要邊唱邊跳真的不容易，讓我體會讓『台上一分鐘、台下十年功！』我覺得我還是乖乖當好演員就好了！」

電影公司特別請來了22位高中籃球校隊的鮮肉小弟弟，讓現場8位不同型的美女現場比拚「撩弟」魅力，各自用語言或動作PK，讓觀眾票選誰是「撩弟Queen」，美女使出渾身解數，年紀最小的項婕如決定用「鄰家女孩兒」招式，一會兒遞食物、一會兒又幫鮮肉按摩，而二姊劉奕兒則是發揮電影中火辣女教官的本領，索性借了經紀人的識別證的帶子，直接當作「姊的道具」套在鮮肉脖子上對這些大男生放電，讓現場尖叫聲連連，她笑說，｢我就二姊上身直接豁出去啦！」該片8 月31日上映。

(中時 )

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