疑糾紛尋仇 惡煞放信號彈、沖天砲火攻藝品店

2018年07月18日 19:38 中時 林郁平

北市信義路六段一家藝品店，上月30日凌晨2時許，突然遭一群年輕人以信號彈、沖天炮攻擊，現場火花四射，爆炸聲響嚇壞附近住戶，趕緊報警，一群人施放過程不到1分鐘，隨即跳上車逃離現場。

警方表示，當日獲報信義路、虎林街口有「自小客被破壞及燃放信號彈」、「吵架糾紛」，員警趕到時滋事者已一哄而散，發現遭攻擊的是一家藝品店，門前兩部自小客車遭到毀損，地面留有燃放過後的沖天炮盒及燃燒完的信號彈，現場無人受傷。

店家雖然對衝突發生原因三緘其口，車主也堅持不願提出毀損告訴。但警方查出，林姓車主曾是竹聯雷堂及孝堂份子，目前轉至竹聯幫仁堂擔任會長，藝品店疑似是堂口據點。林事後低調表示不願報案，也不透露與何人結怨。

警方調查，林男曾是全中運跆拳道金牌得主，還是台師大體育系高材生，後來竟變成黑幫老大，手下在2015年10月因賭債糾紛，在新店區中正路當街衝突，以彈簧刀、摺疊刀砍死對方，警方事後將林嫌等20人拘提到案，依組織犯罪等罪嫌送辦。

警方表示，經調閱監視器畫面，已清查出涉案的7輛車車號，通知韓姓男子等5嫌到案說明，但5嫌辯稱是跟著別人到場，供詞避重就輕。全案目前已依公共危險、恐嚇公眾罪嫌函送法辦，並朝組織犯罪蒐報、擴大偵辦，另持續派員加強巡簽，避免再發生衝突事端。

(中時 )