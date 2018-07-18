信義房屋偏鄉做公益 協助獨老清掃家園

2018年07月18日 19:43 中時 李其樺

信義房屋志工與楠西區公所18日下午逐一拜訪社區獨居長者，為長者清掃家園。（李其樺攝）

同日楠西社區發展協會舉辦長者共餐，席開數十桌請在地長者吃飯。（李其樺攝））

信義房屋與楠西區公所攜手合作，今（18）日下午來到楠西偏鄉幫在地獨居長者清掃家園，同時配合公所關懷長者、物資送暖，讓不少獨居長者感到「揪甘心」。希望喚起更多民眾用行動關懷獨居長者。

楠西區公所指出，楠西地區65歲以上高齡長者多達2628人，佔總人口比例約21%，與其他行政區相較不僅屬高齡化社會，已經進入超高齡社會，部分長者患有慢性疾病，且年紀大行動不便，平常均臥床，無人照料打理生活，致使環境髒亂。

信義房屋日前透過專人媒合，與楠西區公所接洽，18日70多名志工遠從台北南下。同日楠西社區發展協會舉辦長者共餐，席開數十桌請在地長者吃飯，隨後區公所聯合信義房屋志工走入社區，除了訪視關懷獨居長者，也為獨居長者清掃家園，區公所更贈送衛生紙和乾糧等日用品給每位長者，讓不少長者感動不已。

楠西區長李燿州表示，感謝信義房屋志工熱心下鄉做公益，結合非營利組織續推展關懷弱勢的精神持是區公所重要計畫之一，希望讓淤公所與參與志工有更多服務銀髮族長輩的機會，給予長者溫馨的感受。

信義房屋協理王志偉表示，信義房屋從2006年起推動「社區一家」計畫，每年志工上山下海來到台灣偏鄉從事社會服務，除了幫長者清掃家園，有時也協助老農採收農產品、協助偏鄉小校蓋故事屋。

王志偉說，當天他和不少志工都是首度來到楠西，也是第一次來到這麼遠的地方，「身體雖然覺得累，但是看到長者滿足得笑容，大家都是笑著『累』！」

(中時 )