【義美公主賣保時捷】別買珠寶了！夢幻展間要讓「她們」fall in love

食品大廠義美小公主高易誼（圖），攜手勤益紡織二代顧立楷組成的尚騰汽車，拿下德國知名超跑在新北市的經銷權。從小是超跑迷的高易誼，大砸12億台幣，在新莊打造號稱全台最奢華展示中心，18日開幕，佔地超過3000坪，還被原廠讚譽設備超過歐美規格。(鄧博仁攝)

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保時捷新北展示暨服務中心18日隆重開幕啟用，在展間二樓區域，更規劃了保時捷全球展示中心首見的「Porsche Werk 1保時捷客廳」，讓每一位消費者都能親身感受到賓至如歸的頂級軟硬體服務。勤益紡織二代顧立楷（圖）也跨界賣豪華車，開幕當天，他正在貴賓室體驗千萬音響。(鄧博仁攝)
保時捷新北展示暨服務中心18日隆重開幕啟用，以德國原廠認證最高規格訂立領先業界嶄新標竿，成為全球最大的Porsche Centre保時捷經銷據點之一。廠區內的所有硬體均採用通過保時捷原廠VAS認證的歐洲原裝進口頂級機具設備。(鄧博仁攝)
保時捷新北展示暨服務中心18日隆重開幕啟用，以德國原廠認證最高規格訂立領先業界嶄新標竿，成為全球最大的Porsche Centre保時捷經銷據點之一。廠區內的所有硬體均採用通過保時捷原廠VAS認證的歐洲原裝進口頂級機具設備。(鄧博仁攝)
保時捷新北展示暨服務中心18日隆重開幕啟用，在展間二樓區域，更規劃了保時捷全球展示中心首見的「Porsche Werk 1保時捷客廳」，讓每一位消費者都能親身感受到賓至如歸的頂級軟硬體服務。(鄧博仁攝)
保時捷新北展示暨服務中心18日隆重開幕啟用，在展間二樓區域，更規劃了保時捷全球展示中心首見的「Porsche Werk 1保時捷客廳」，讓每一位消費者都能親身感受到賓至如歸的頂級軟硬體服務。。(鄧博仁攝)
保時捷新北展示暨服務中心18日隆重開幕啟用，以德國原廠認證最高規格訂立領先業界嶄新標竿，成為全球最大的Porsche Centre保時捷經銷據點之一。廠區內的所有硬體均採用通過保時捷原廠VAS認證的歐洲原裝進口頂級機具設備。(鄧博仁攝)
義美公主高易誼愛車成癡，也看好女性客群的購買潛力。（鄧博仁攝）

有別於一般女生坐在副駕，義美公主高易誼愛車成癡，還拿到美國賽車選手執照，因此對保持捷情有獨鍾。對她來說，「誰說只有男生能買保時捷？」，她看的是女性市場那塊，希望打造夢幻展間，讓女性車主fall in love保時捷。

「我很看好女性市場，如果女生喜歡，他可以買三輛、四輛，男生是不會這樣消費的」，高易誼說得很直接，其實只要讓女性車主愛上保時捷，她們只要今年不買或少買點珠寶，錢就可以拿來買車，其實是很有潛力的客群。

高易誼說，如果你在國外看過，義大利人很多人開超跑，結果車門一開，是個上了年紀的阿姨開的，「所以跑車不是只有男性的專利」，但前提是讓女性車主覺得很有趣，陪老公、男朋友來，就算帶小朋友來都很開心。

高易誼說，過去說女性不愛買跑車，可能是車都長同個模樣，但如果內裝能夠讓她們按照自己的心情搭配，弄得很個性化，其實很有趣，也就能讓她們愛上車。

雖然是花大錢打造展間，不過高易誼說，稱作「夢幻展間」壓力有點大，她希望用女性車主的角度出發，「在這個地方fall in love」，至少對保時捷有好印象、對這個品牌重新認識，不是停留在「車子就車子，有四個輪子」的刻板印象中。

(中時 )

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