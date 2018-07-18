陸全力偵辦走私 上半年破獲1988案

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旺報
孫曜樟

大陸海關總署18日表示，2018年上半年，全國海關緝私部門立案偵辦走私犯罪案件1988起，比去年同期增長8.9%。共對2985名犯罪嫌疑人採取逮捕措施，並從7個國家和地區抓獲外逃走私犯罪嫌疑人17名。

陸媒指出，大陸全國海關會同有關地方和部門，組織開展「國門利劍2018」聯合專案行動，針對洋垃圾、瀕危物種及其製品、農產品、重點涉稅商品、毒品槍支等，實施專案打擊和集中整治。其中，全國海關緝私部門立案偵辦涉稅走私犯罪案件963起，價值203.3億元；立案偵辦涉稅千萬以上走私犯罪案件94起，價值144.87億元。立案偵辦非涉稅走私犯罪案件1025起。

在打擊瀕危物種及其製品方面，海關立案偵辦走私犯罪案件104起，其中立案偵辦象牙及其製品走私犯罪案件24起，查獲象牙及其製品613.8公斤。在打擊農產品走私犯罪方面，海關立案偵辦走私犯罪案件186起，價值81.37億元，其中立案偵辦走私大米犯罪案件11起，價值2.71億元，查證涉案大米6.56萬噸；偵辦走私食糖犯罪案件26起，價值3.25億元，查證涉案食糖5.13萬噸。

在打擊重點涉稅商品走私犯罪方面，海關立案偵辦成品油走私犯罪案件188起，價值26.15億元。在打擊毒品槍支走私犯罪方面，立案偵辦武器彈藥走私犯罪案件84起，繳獲槍支679支；立案偵辦走私毒品犯罪案件305起，繳獲各類毒品1956.6公斤。

(旺報 )

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