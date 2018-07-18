專訪／王彩樺《再會吧北投》演酒女 淚曝差一步就去陪酒了！

2018年07月18日 19:44 中時 林淑娟

王彩樺、于子育劇中姊妹情深。（粘耿豪攝）

王彩樺。（粘耿豪攝）

王蔡樺飾演酒家媽媽桑。（取材臉書）

王彩樺16歲就開始賺錢養家，在酒店、舞廳、牛肉場唱歌主持，吳念真導演看上她的獨特「滄桑感」，邀她演出綠光劇團台語音樂劇《再會吧北投》中從小被賣當酒女、之後成為「別有天」酒家的媽媽桑。王彩樺感慨地說，自己的境遇跟劇中的「愛嬌」相似，都是很小就出社會辛苦賺錢，一路上遇到許多挫折，甚至她也曾經差一步就真的去酒店上班陪酒了。

王彩樺說，她年輕時談過一段刻骨銘心的戀愛，當時的她只是盲目享受愛情，交往時，因為對方不喜歡她在演藝圈拋頭露面，她就乖乖斷絕跟演藝圈朋友的往來，但分手後，她才發現自己什麼都沒了，但她其實必須扛家計，養年邁阿嬤、為爸爸還債、供哥哥讀書，還有房貸、車貸，經濟壓力沈重，當她山窮水盡幾乎扛不下去時，有朋友勸她：「不然妳來酒店上班，只要喝酒就好了！」

「那時我差點就答應了」，王彩樺紅了眼眶、哽咽地說：「就在這時，我接到一通電話，是巨登電視台楊老闆（楊登魁）公司的魏副總打給我，叫我去演短劇。我終於有機會去賺錢了！然後就這麼一路走到現在」！她說，就像《再會吧北投》中她遇到恩人「王董」幫她開酒家，讓她與于子育飾演的好姊妹素卿一起經營，現實中的她，除了楊老闆，之後還陸續遇到豬哥亮、方駿、朱玲蒂以及安迪等一路幫助她、讓她沒齒難忘的「恩人」。

王彩樺說，有一陣子她到處作秀，每次去台中作秀時都必須多花錢和爸爸去住旅社，前輩方駿看她養家很辛苦，為了幫她省開銷，熱情邀她去住他家、帶她參加他老婆的生日會，「結果他老婆主動認我當小妹，她當我姊姊、方駿大哥就變成是我姊夫。之後每次去台中做活動就住他們家，不用再多花錢」。後來方駿還介紹她去電視台拍戲，到台北發展後她沒地方住，朱玲蒂又認她當乾妹，她就住到他們家，和朱睡一張床。

當時正紅的安迪也成為她的貴人，堅持帶著她演戲，他常告訴製作單位：「我一定要帶王彩樺，不然我不錄！」王彩樺感恩地說：「安迪哥教我很多、罵我最多，但也最疼我！」後來她又被豬哥亮提攜，「只要是豬大哥的秀，就一定會有我，知道能跟豬大哥一起演錄影帶時，我興奮到一星期無法睡！是天王耶！」後來澎恰恰、康康、狄鶯也都曾提攜她、照顧她，又遇到于美人幫她出片、助她轉型，才有了後來的「保庇天后」、「台灣濱崎步」。

王彩樺過去曾演出綠光《結婚？結昏！──辦桌》，之後每次吳念真編導的戲她都去看，看完一定去後台跟執行長李永豐撒嬌，請他幫忙在吳念真的戲裡安排一個角色：「我都跟他說，什麼都可以演，酒女也可以。」等了10年，終於有機會演到吳念真編導的戲，不僅真的演酒女，而且還進階成了「媽媽桑」。

《再會吧北投》即將展開全台巡演，7月21日至29日在國家戲劇院演出9場、8月10日到12日在台中國家歌劇院演出4場、9月7日到9日在高雄至德堂演出4場。

(中時 )