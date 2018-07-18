「群英行腳」學英文 太陽能Pizza熱騰騰出爐

白河內角國小「群英行腳」夏令營同學，利用太陽日照讓Pizza加熱。

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中時
英語夏令營課程讓小朋友們從做Pizza中，學習各項英文單字，最後完成太陽能Pizza，同學們相當開心。

台南市白河區內角國小學生，在文藻外語大學教授葉采旻及6位大學生帶領下，進行為期5天的英語夏令營，這次同學更體驗「Pizza hot到家」，從披薩的食材、所需的器具、烘烤的過程等，都成為學生學習英語的教材，親手完成香噴噴的太陽能披薩。

同學顏辰祐表示，讓大家自己動手做披薩，從過程中，學習到各種烘焙用具、食材的英文單字，讓英文變得有趣了，此外，能運用太陽日照加熱披薩，也讓人驚奇萬分。

同學李秉芳則表示，課程安排的「快跑吧！大食怪！Running Monster」，以飛盤當躲避球，大家扮演成不同食材躲避大食怪攻擊，從過程中熟識食材的英文單字，讓大家多了很多吸收英文單字的動力。

內角國小校長黃明漢表示，英語是走向國際最重要的鑰匙，偏鄉孩童學習英語有種種不利的因素，因此內角國小致力於創造更多學習英語的機會，十分感謝文藻外語大學的志工們犧牲暑期到校服務，並能結合校本課程，設計趣味化及生活化的英語課程。

擔任志工總召的蔡孟潔同學說，這是她上大學以來第一次出團帶營隊，為了消除偏鄉孩子對英語使用的陌生及恐懼，設計了很多豐富又多元的活動。為了「群英行腳」夏令營，自己從學校放暑假後，就完全投入籌備工作，過程雖然辛苦，但是看到同學們開心學英文就覺得一切都很值得。

(中時 )

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