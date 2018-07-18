黃少祺螢幕前啥米攏不驚 卻曾被「牠」嚇到哭暈斷片

黃少祺日前受訪。（盧禕祺攝）

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黃少祺。（盧禕祺攝）
黃少祺。（盧禕祺攝）

黃少祺之前在三立《金家好媳婦》歷經被摯友背叛、遭人囚禁刑求，螢幕前看起來「啥米攏不驚」，不過他日前接受本報專訪時透露，從小就最怕蟑螂，小時候曾被蟑螂攻擊、黏在他臉上，他嚇得崩潰，當場哭到斷片，甚至昏迷過去，再醒來時已經躺在床上，仍繼續哭，媽媽則是心疼地用肥皂水不斷幫他擦臉。

在單親家庭長大的黃少祺說，媽媽辛苦扶養他們三姊弟長大，小時候一家人住在民權東路上的一個小巷子裡一間很舊很舊的房子，要進家門前還要走過既長又髒亂斑駁的長廊，由於蟑螂經常出沒攻擊他，每次走在長廊他就會很害怕，「大概是讀小二時吧，有次上完廁所要穿過長廊走回房間，就看到牆壁上一左一右各一隻，我不敢走過去，呼叫媽媽來救我，結果媽媽沒出現，我硬著頭皮走過去，結果蟑螂竟然飛過來黏在我的臉上」！

他說，當時他嚇到大崩潰尖叫狂哭，哭得驚天動地，「就像卡通片一樣，我真的哭到斷片、暈過去，醒來時又繼續哭，媽媽和阿姨用肥皂水一人幫我擦一邊臉，不斷安慰我，我則是哭著埋怨媽媽為什麼沒救我⋯⋯」

由於被「小強」黏上臉的陰影太強大，他至今還是非常怕蟑螂，只要遠遠看到，必定閃避，在拍戲工作場合看到時，即便嚇到冒汗，為了顧全面子，也只能硬逼自己要裝鎮定。

(中時 )

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