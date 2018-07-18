讓蝙蝠在新嘉有家　學生自製蝙蝠箱

後壁區新嘉國小校園內種植的台灣欒樹上，一窩黃金蝙蝠倒吊在樹上棲息。（鄭雅文攝）

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後壁區新嘉國小同學彩繪蝙蝠箱，學校計畫未來將掛在走廊上，讓蝙蝠可在裡頭棲息，也能讓學生近距離觀察蝙蝠生態。（鄭雅文攝）

蝙蝠都自己飛來，後壁新嘉國小校長林良駿說，每年約清明節前後這群嬌客，「黃金蝙蝠」就會現身，直到10月分離開，學生藉此進行生命教育，並製作蝙蝠箱，未來將掛在校園走廊，讓蝙蝠有更多棲息空間。

林良駿表示，校園四周都農田、昆蟲、飛蟲多，加上校內許多闊葉樹林，葉大下垂、隱密性夠、通風好，皆適合黃金蝙蝠棲息，因此在每年4到10月的這個期間，都是校園進行黃金蝙蝠的生命教育期。

黃金蝙蝠生態館指出，黃金蝙蝠又稱黃金鼠耳蝠，是台灣特有亞種，近20年來黃金蝙蝠因棲樹遭砍、農藥汙染、光害等，數量遽減，目前已列名在「2017臺灣陸域哺乳類紅皮書名錄」的「國家易危」等級。

林良駿說，現在校園是保護這些貴賓最好的地點，由於校園內常出現台灣蝙蝠和黃金蝙蝠，因此學生和家長便一同彩繪蝙蝠箱，未來將掛在校園走廊，讓蝙蝠可以棲息，並讓學生能就近觀察如排遺、覓食特性、動作等。。

不過，蝙蝠箱放走廊，當然有同學會怕，但要讓學生面對並了解，曾良駿更提到，過去有學生在校園撿到掉落的小蝙蝠，從驚慌失措到現在懂得應變處理，這就是生命教育的體現。

(中時 )

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