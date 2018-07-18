去年少生300萬人 陸專家：7年內出生人口降到千萬以下

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旺報

2017年大陸出生人口數為1723萬人，竟然比預估少了300萬人。有人口專家指出，若2015年沒有全面開放二孩，出生人口已是雪崩式下降。未來7年內，出生人口將下降到1000萬以內，並被死亡人口數趕上，進入漫長的人口負成長時期。

根據大陸國家統計局資料，2017年出生1723萬人，比2016年下降63萬人，比國家衛生和計劃生育委員會預測的2017年出生人口下限2023.2萬少了300萬。其中二孩的出生人口是883萬，一孩只有724萬。

在「牆外樓」網站的「網路熱門話題追蹤」中，一篇〈我們真正在輸掉的戰爭：中國人口危機〉文章中指出，1987年，大陸出生2528.8萬人。1987年後，出生人口數便一路下滑，到2004至2006年低處時，已經不足1600萬，不及最高峰時期的2/3。

文中指出，大陸人口危機並非沒有預兆。早在2000年，國家統計局的人口抽樣調查結果就顯示，當年的總和生育率僅為1.22，已經遠低於世代更替所需要的2.1；但當時的計生委無視於統計局的調查，將總和生育率更改上調到1.8，導致之後十餘年的人口測算、相關政策規劃，包括聯合國的報告都是按照總和生育率1.8走。

2010年第六次人口普查結果顯示，當年的生育率只有1.18，跟2000年的統計資料接近，跟計生委的數字再度呈現天差地遠。到2013年單獨二孩實施，人口問題已危機四伏，部分專家學者開始呼籲放開生育，但已經來不及。

在此情況下，大陸人口學專家、中國人口學會會長翟振武卻撰文公開表示「如果全面開放二孩，中國每年出生人口峰值將達到4995萬，總和生育率將達到4.5」。2014年7月，衛計委也採納翟的資料，認為如果全面放開二孩，將會累計多生出9000餘萬人，但出生人口在2016年的頂峰都沒有達到1800萬，2017年就已經開始下降。

即使在2017年3月，衛計委仍公開表示，大陸的生育情況「完全符合預判，中國不缺人口，而且未來一百年都不缺。」如今回首檢視，大陸人口減少問題似乎才剛開始。

(旺報 )

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