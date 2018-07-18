陸出生人口減少 並非不想生 而是生不起

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旺報

在「只生一個好」的時代，有不少大陸民眾感歎：如果能多生個孩子多好。2016年「全面二孩」政策實施，但兩年來出生人口不升反降。儘管愈來愈多省市提出生二孩的優惠，但效果依然不佳。許多人並非「不想生」，而是「生不起」，至今仍未找出有效解決辦法。

2017年以來，大陸各地普遍延長產假的配套政策上，多個地方還相繼出台「催生」二孩的獎勵政策。遼寧省提出完善全面兩孩配套政策。石河子在原來出台的二胎生育政策基礎，今年再度加碼5項二胎補貼新政策。天津市與湖北省宜昌市、仙桃市等地也陸續跟進鼓勵生二孩的福利政策，但效果都不如預期。

《解放日報》社會調查中心本月初聯合KuRunData中國在線調研，進行生育二孩的調查，樣本總數1000分，男女各50%。年齡段占比分別為：70後35%，80後40%，90後25%。調查資料顯示：家裡一致認為不生二孩的有29.5%；夫妻不想生、但家裡老人堅決要求生的有22.8%；還有大人都想生，但子女不同意的也有13.6%。可見「生二孩」首先就在家庭環境上遭遇莫大阻力。

生不生二孩，對多數媽媽來說，還得克服職業帶來的壓力。職業女性一邊工作、一邊二孩，很少能二者兼顧。對於才數年磨練，專業技能趨於成熟、開始躋身職業生涯上升通道的媽媽們，因為生二孩，有可能不得不停止前進的步伐，在職業發展生涯中無奈停頓，尤其對於想努力來實現自我價值的70後、80後甚至90後的媽媽們，生二孩的意願更是大打折扣。

(旺報 )

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