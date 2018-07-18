自己的門牌自己選　投票還可抽大獎

2018年07月18日 20:20 中時 吳岳修

新北市預計今年全面換發門牌，民眾踴躍投稿新式門牌設計競圖，目前已有453件作品參賽，新北市府民政局自7月16日起開放票選新門牌，市民不僅可以選擇自己喜歡的門牌，還有機會獲得液晶電視、空氣清淨機、咖啡機、便利商店禮物卡等豐富獎品。

民政局長江俊霆表示，門牌是民眾辨識地址的重要標示，新北市過去使用22年的門牌，不僅辨識功能不足，外觀也多斑駁老舊，許多民眾反應想更新門牌，為方便路人尋址及郵差投遞信件，市府計畫分批換發新式門牌，總面數將達159萬面。

江俊霆說，為讓門牌設計更貼近民意，舉辦新式門牌設計徵稿，希望能將新北市在地特色應用在門牌設計上，競圖評分標準分為「網路票選」30％及「專業評選」70％，由設籍新北市的市民投票，選出前20名進入「專業評選」，再依內容主題、構圖意象與圖形結構、美感、實際應用性等項目選出優勝者。

民政局表示，票選活動自7月16日起至8月2日止，只要設籍新北市者，即可登入活動網站（www.houseno.com.tw），填入電話、姓名、戶籍地等相關資料，每人可選擇多件喜歡的門牌投票，但每件作品限投1次，投票者還可參加「新北新式門牌競賽，送禮到你家」的抽獎活動。

(中時 )