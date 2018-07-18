美堅決發動貿易戰　陸：以全世界為敵

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旺報
賴志昶

美國川普政府不顧各國與國內企業反對，堅決發動中美貿易戰，引起國際社會擔憂。大陸外交部發言人人華春瑩18日指出，美國打貿易戰不僅針對中國，還以全世界為敵，「將把世界經濟拖入危險境地」。

華春瑩強調，貿易戰打擊全球貿易增長勢頭。國際貨幣基金組織研究指出，有關關稅威脅和其他壁壘將使所有國家進口物價上漲10％，5年後全球貿易將萎縮15％。世界銀行認為，美國與主要貿易夥伴間加徵關稅帶來的影響，相當於2008至2009年金融危機期間下降的貿易量。

華春瑩指出，貿易戰衝擊各方對世界經濟的信心。國際貨幣基金組織總裁拉加德日前警告說，籠罩世界經濟的烏雲正變得越來越重，最大和最重的烏雲是信心的惡化。「如果大家翻翻近來各國的報紙，就不難看出，日益升級的貿易戰已成為世界經濟最大的『信心殺手』」，將破壞來之不易的複蘇態勢，動搖全球經濟增長的根基。經合組織預測，隨著相關國家關稅上調，全球經濟增速將下降1.4個百分點。

發言人強調，貿易戰危及全球民眾福祉。貿組織總幹事阿澤維多表示，貿易戰對所有人都有害，對就業將帶來嚴重影響，窮人將損失高達63％的購買力。美國經濟機構也預測，貿易戰將導緻美國60萬人失業，美國工人、農民和消費者都將受到連帶損害。

最後，華春瑩表示，出於國內政治考慮，以一己之私發動貿易戰，「是典型的單邊主義和零和思維」，這是二戰結束以來國際規則和全球治理的一次全面倒退，如果發展下去，對世界經濟造成的損害可能是深層次的，確實令人擔憂。

(旺報 )

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