貝嫂愛牌Samantha Thavasa 重返台灣市場

2018年07月18日 20:23 中時 陶福媛

輕奢精品Samantha Thavasa以精緻工藝、設計風格甜美著稱。（Samantha Thavasa提供）

輕奢精品Samantha Thavasa以精緻工藝、設計風格甜美著稱。（Samantha Thavasa提供）

有「日本小香奈兒」之稱的Samantha Thavasa於兩年前因結束代理退出台灣後，讓不少粉絲為之扼腕。在眾所期盼之下，Samantha Thavasa將在下半年重返台灣市場，所有商品不僅與日本同步，且追趕韓流引進韓國限定的Samantha Thavasa KR License系列商品，嬌寵台灣的忠實粉絲。

輕奢精品Samantha Thavasa以精緻工藝、設計風格甜美著稱，貝嫂Victoria Beckham、超模Miranda Kerr、美國天后碧昂絲都曾代言合作。

這回重返台灣市場，將在8月在台北忠孝SOGO以快閃店的方式與粉絲見面，9月起將陸續在全台展店，除了引進經典Samantha Thavasa及Samantha Vega等系列商品外，更將首度引進從未登台的著名子品牌，包含韓國限定發售的Samantha Thavasa_KR License，以及流行男包KINGZ by Samantha Thavasa等。

(中時 )