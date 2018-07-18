台南》一波三折 唐儀靜終獲民進黨提名參選南市6選區議員

前台南市議員唐儀靜終獲民進黨提名參選台南市第六選區議員，但過程一波三折。（翻攝自唐儀靜臉書）

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爭取民進黨台南市第六選區議員提名的前台南市議員唐儀靜，提名過程一波三折。原本已通過初選的她，因先前的車禍官司被法院判處保護管束，差點取消資格。經向法院爭取免除執行於月初獲准後，18日獲得黨主席蔡英文提案通過徵召，正式取得提名資格。

唐儀靜下午發聲明表示，中執會通過黨主席蔡英文提案的安南區市議員提名徵召案，現場無人反對，「儀靜感謝民進黨的支持與栽培，未來必不負所望，力拚民進黨安南區第4席議員，並秉持民進黨理念繼續照顧弱勢，為了台南的經濟發展而努力，也會為台南未來的發展打拚。」

據查，唐儀靜係於2011年4月間，開車行經台南市北區長榮路5段附近時，因不當超車與石姓女子的機車擦撞，導致對方2周後傷重不治。一審依過失致死罪判刑8個月；二審則因考量雙方和解，宣告緩刑4年，緩刑期間交付保護管束。

鑑於二審於2015年9月17日宣判，原本唐儀靜的緩刑截止日期應為2019年9月，意即目前還在保護管束期間，但她仍參與並通過民進黨台南市議員第六選區初選。

不料，今年5月間民進黨中執會公布該區議員提名名單時，唐儀靜並不在列；當時即傳出唐未獲提名的主因，係因車禍案仍在保護管束期間。

事後，唐除向黨中央力爭外，也透過檢方向法院聲請免除執行保護管束。經法官裁定，唐執行保護管束已達1年以上，且期間均能依觀護人指定日期報到及報告，態度良好；考量已與被害人家屬和解，素行良好，認無繼續執行保護管束的必要。

(中時 )

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