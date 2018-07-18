指考成績單19日寄發

2018年07月18日 20:32 旺報 簡立欣

107學年度指定科目考試成績通知單將於19日寄發。大考中心表示，個別報名或集體報名均會郵寄到考生的通訊地址，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位，若考生於寄發後第4天（不含例假日）起未收到成績單，集體報名者可洽代辦報名單位；個別報名者可致電02-23661416轉608查詢寄發情形或申請補發，期限至7月25日截止。

大考中心表示，19日當天上午提供手機簡訊通知成績的服務，凡報名資料填寫行動電話號碼的考生，將以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知成績。另為服務考生，19日上午9時也同時提供網路http://score.ceec.edu.tw及電話語音02-23643677查詢成績。

指考各科成績人數百分比累計表，及各科「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準19日將公布在本中心網站。申請複查者，20日至24日可使用考生成績通知單上「考生申請複查成績密碼」，至大考中心網站http://www.ceec.edu.tw登錄。成績複查限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，不予處理。

複查結果通知書27日寄發，同時提供網路http://www.ceec.edu.tw及電話語音02-23643677查詢，查詢期限至8月31日止。

申請複查成績考生，請先以7月19日所寄成績通知單上所列成績，於7月24日上午9時起至7月28日下午4時30分止，辦理網路登記分發志願。如複查後成績有異動者，7月31日前將通知辦理重新登記，所以並不會影響登記分發志願。大考分發資訊可上大學考試入學分發委員會網站http://www.uac.edu.tw或電06-2362755查詢。

(旺報 )