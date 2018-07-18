小7無人超商開幕了！24小時科技消費新體驗

7-ELEVEN「X-STORE」2號店今（18）開幕，位於基隆路一段178號，鄰近松山高中、捷運市政府站。圖／業者提供

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為讓「X-STORE」2號店的開幕更具意義，小7特別結合暑假期間最受歡迎的「好鄰居同樂會」活動，邀請小朋友到現場。圖／業者提供
小7特別邀請10位來自桃園「希望種子1919陪讀班」的偏鄉經濟弱勢學童，成為第一批可以搶先體驗AI科技的貴客，在現場興奮無比。圖／業者提供
「X-STORE」2號店的「CITY CAFE氮氣冷萃咖啡」及「CITY CAFE氮氣玫瑰烏龍果茶」自助區。攝影／劉馥瑜
小7無人店「X-STORE」全店都採用電子標籤，可快速更換貨架商品價格，降低店員勞務負擔。攝影／劉馥瑜
小7推出「X-STORE」限定icash2.0（有紀念款與未來款兩種）。攝影／劉馥瑜

無人超商來了！7-ELEVEN「X-STORE」2號店今（18）開幕，位於松山高中、捷運市政府站周邊，消費者可透過臉部辨識或icash卡感應入場，店內共有15台新型貨架、3台感應式自動門冰箱、兩台自助結帳櫃檯等多樣化先進科技設備，從入店、結帳到離開，平均3分鐘內就可完成，要讓消費者有全新的科技消費體驗！

在商品結構上，有別於1號店，該店也導入了無印良品專櫃（有多樣文具商品），還有國際良品、冷藏糕點櫃等，滿足周邊學生年輕族群需求。高人氣的「CITY CAFE氮氣冷萃咖啡」及「CITY CAFE氮氣玫瑰烏龍果茶」也不缺席，消費者可自助結帳後自己裝填。

7-ELEVEN表示，「X-STORE」2號店位於台北信義區忠孝東路及基隆路交叉口，是來客型態多元的商業、文教、辦公混合型商圈，26坪的空間還設置自助服務及座位區，是國內第一家24小時營運的無人超商，結合店內AIOT技術及中興保全等科技設備，在第一線無門市夥伴的情況下，首度在大夜時段持續經營，提供消費者更方便即時的購物場域。

為了讓「X-STORE」2號店開幕更具意義，7-ELEVEN今特別結合暑假期間最受歡迎、預計將達2,500場的「好鄰居同樂會」活動，邀請有10位來自桃園「希望種子1919陪讀班」的偏鄉經濟弱勢學童，成為第一批可以搶先體驗AI科技的貴客。

這群孩子一到現場興奮無比，每人拿著X-STORE限定的icash2.0入店參觀、選購商品、體驗自助結帳..等，之後再到隔壁門市參與小小店長活動，一次體驗兩種不同型態的門市，期望能帶給陪讀班學童難忘的暑假。

7-ELEVEN指出，「X-STORE」2號店延續探索(eXplore)、體驗(eXperience)、超越(eXcellent)三大概念，運用28種多重先進科技及超過100 種全新智能設備；此次也特別導入與中國信託共同測試、國內首見的智能「X-ATM」，結合指靜脈和人臉辨識、多國語言支援、零錢存款、外幣提領等4大功能，讓民眾體驗最新的智慧金融服務。

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