他持刀闖入派出所 竟然是要請員警吃西瓜

2018年07月18日 20:52 中時 陳俊雄

劉姓男子帶著西瓜跟西瓜刀，走進新莊警分局福營派出所要請開單的員警「吃西瓜」，但此舉也讓所內員警大違警張並合力把他制服，但檢方勘驗派出所監視畫面發現，劉男帶刀說要請吃西瓜，但他並沒有亂揮舞西瓜刀，遭警制服時也沒有反抗，認定並無妨害公務犯意將他處分不起訴。

在新莊後港一路擺攤賣水果的劉姓男子，今年5月間遭警方開單告發，5月24日上午9時許他帶著1把西瓜刀、半顆大西瓜，大剌剌走進新莊福營派出所，還不斷叫囂要求派出所員警、志工把昨天開單的員警找出來，因為他「要請昨天開單的警察吃西瓜」。

原本派出所的執勤員警對他闖入派出所之舉不以為意，直到劉男說要找人才引起眾人注意，當他把懷中的大西瓜放在服務台的桌上，並將刀套拿出準備切西瓜，員警察覺劉男帶刀入所恐怕動機不單純，先是巡佐許雲凱將他手上的西瓜刀搶下，4、5名員警隨後一擁而上將他制服銬上手銬，並依妨害公務罪嫌送辦。

劉男在檢方訊問時表示，他只是要請開的警察吃西瓜，並無他意；現場員警也證稱，當劉男抽出西瓜刀時，並沒有任何揮舞動作，只是一直重複表示要請派出所警員吃西瓜。

新北地檢署調查認為，劉男雖然手持銳利的西瓜到闖入派出所，但他並無強力抗拒行為，遭警制服時也只有大聲叫囂，並無積極揮拳等抗拒動作，也沒有強暴脅迫妨害公務犯行，18日以罪證不足將他處分不起訴。

(中時 )