王瞳、艾成被催婚 體驗實習夫妻

王瞳與艾成送愛到高雄。（圖片提供：藝能發光協會）

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小馬帶著孕妻現身公益活動。（圖片提供：藝能發光協會）
宋逸民與陳維齡夫妻做公益多年愛心不落人後。（圖片提供：藝能發光協會）
岑永康與張珮珊南下高雄做愛心。（圖片提供：藝能發光協會）

宋逸民身為台灣藝起發光促進協會理事長，為了傳遞愛，把公益化為行動，今（18日）偕同妻子陳維齡一起南下高雄送愛心，更號召岑永康及小馬夫妻，以及艾成與王瞳，活動現場小馬妻子小米也挺著大肚子先來預習帶小朋友到遊樂園的感覺，發揮做愛心不落人後的精神。

為了這次活動，宋逸民和陳維齡夫妻特地邀請艾成和王瞳，想讓他們和藝人夫妻一起，先好好的體驗一下實習夫妻的感覺，也催兩人加速進度，快點跟進，向他們這群恩愛的夫妻檔看齊。第一次參與藝起發光公益活動的艾成和王瞳也說，之前忙於拍戲，所以放棄很多次參與的機會，一直覺得很可惜，王瞳好不容易戲殺青了，趁新戲尚未進組報到，才決定攜手參加，王瞳說，自己彷彿也回到以前沒有手機的日子，看到他們可以享受當下的快樂，機構的老師們一定付出了非常多的愛，也更加確定「愛是一切問題的解答」。

岑永康和張珮珊說，因為小孩長大，已經好久沒有和這麼小的小朋友一起到樂園玩，都快忘了這種感覺，但看著這群小朋友能在屬於他們的地方盡情玩樂，岑永康也靠著挑戰刺激性的遊樂設施，成為孩子間的英雄，重新享受「被需要」的感覺。

(中時 )

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