第四屆成龍國際動作電影周揭幕 周華健、范丞丞獻唱

第四屆成龍國際動作電影周今天舉行開幕式，表演卡司陣容堅強。（取自新浪微博＠騰訊視頻音樂鮮場）

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旺報

第四屆成龍國際動作電影周今天（18日）晚間8點在山西大同舉行開幕儀式暨演唱會，由港星吳大維及因為成龍在業界的好人緣，表演卡司超強，包括周華健、香港的古惑仔「黃金兄弟」鄭伊健、陳小春、謝天華、錢嘉樂、林曉峰，大陸歌手常石磊、袁婭維，以及現今當紅的新新生代偶像團體「樂華七子NEXT」朱正廷、範丞丞、畢雯珺、李權哲、黃新淳等人。

成龍國際動作電影周已成為世界電影業界最具價值的文化品牌之一，本屆「匯聚英雄 天下大同」為主題，透通過成龍在世界動作影壇的巨大影響力，集聚世界動作電影的優勢資源，表彰為全球動作電影有傑出貢獻的電影人；據了解，本屆評審團由主席吳思遠率楊紫瓊、陸川、黃曉明、白百何、錢嘉樂、文雋等人組成。

活動期間將展映《醉拳》、《A計劃》、《警察故事》等多部成龍主演的經典動作電影，以及《戰狼2》、《繡春刀Ⅱ：修羅戰場》、《紅海行動》等口碑及票房均佳的大陸自製動作。

另一項重要活動是「中國電影人脫貧攻堅戰公益行動」，長年從事慈善公益活動的成龍。將率明星扶貧小分隊，展開系列扶貧公益活動。

籌備成龍國際動作電影周的同時，成龍也在捷克首都布拉格拍攝新片《我的日記》，16日才剛完成當地的戲份，成龍17日已趕回山西大同，加入成龍國際動作電影周的籌備團隊；他透過微博表示：「一個電影節從前到後事無巨細要忙的事情很多，但是也依然不可能做到盡善盡美，我會跟大家一起盡最大努力的。感謝所有來支援開幕式的朋友們。」

(旺報 )

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