邱琦雯為了這件事 竟遭親阿姨嗆聲

邱琦雯和吳皓昇劇中是一對。（民視提供）

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邱琦雯。（民視提供）
邱琦雯。（民視提供）

邱琦雯在民視《大時代》中飾演一位嗲聲嗲氣的歌女，從小在歌仔戲班貧苦環境中長大，遇到台北來的富家少爺吳皓昇，一心想嫁給他。觀眾喜歡她這個角色，有人說被她的嗲聲嗲氣電到，還有女生會用嗲聲嗲氣的口氣寫上「大力支持」的留言，讓邱琦雯哭笑不得，她說之後要上網去「潛水」，看大家再討論什麼，想看網友天馬行空的留言。

提到飾演秋月這樣個性的女生，邱琦雯坦言「根本不是我」，自認是有個性的女生，劇中一場要跟吳皓昇撒嬌的戲，邱琦雯搞笑說「要我撒嬌，辦不到，Never」，讓旁人笑彎腰，被反問是不是「邱哥」？她還認真回說自己沒這麼Man，突然從旁邊走過的吳皓昇，笑稱邱琦雯是「雌雄同體，可男可女」，還是有一點點女生成份。

邱琦雯劇中跟吳皓昇搭檔，網友戲稱像是電影《羅馬假期》的男女主角，除了角色竄紅，邱琦雯說自己的阿姨也是《大時代》死忠粉絲，為了劇情還「逼問」她，讓邱琦雯好氣又好笑的說，阿姨先前為了知道江俊翰飾演的「李承淵」到底會不會回來，在她排戲時打電話去，她要阿姨準時收看就好，連忙要掛電話，沒想到阿姨居然跟邱琦雯說：「我是妳親阿姨，就不能跟我說一下嗎？」鐵粉程度讓邱琦雯直呼阿姨簡直入戲到無法自拔。

(中時 )

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