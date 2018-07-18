賴揆「行政院暨所屬機關構兩年內達成零派遣」

2018年07月18日 21:49 中時 張理國

為減少非典型就業人數，行政院長賴清德曾經承諾公部門要減少使用派遣人力，賴揆今天在臉書宣布，行政院暨所屬機關構要在兩年內達成零派遣

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行政院發言人Kolas表示，行政院及所屬機關今年首季聘用7238名派遣人員，賴清德認為保障勞工政府應帶頭做起，因此賴清德今天正式核定，行政院所屬中央政府機關運用的派遣人員，要在兩年內歸零。

賴揆表示，過去政府基於多元彈性用人之需求，常運用非典型人力從事機關中的非核心工作，而隨著運用的比例逐漸提高，對勞動市場結構及勞工權益產生一定程度影響，尤其以使用勞動派遣人力之議題最受外界關注，以內政部、教育部、法務部、農委會、衛生福利部、文化部等運用派遣人數前六大機關為例，合計派遣人數達5621人。

賴揆並說，蔡英文總統曾表示，就公部門運用派遣勞工的問題，應該漸進的減到最少，行政院在通盤檢討公部門現行運用勞動派遣情形後，他已在今天核定「行政院暨所屬機關構檢討勞動派遣運用實施計畫」，未來行政院暨所屬機關構將採溫和漸進方式，逐步減少運用勞動派遣，在兩年內達成零派遣的目標。

賴揆並說，各機關將依原業務性質改為自僱臨時人員或其他人力運用方式，而臨時人員之徵選將由用人機關成立遴選小組，以公平公開之方式辦理，徹底減少機關徇私任用情事。希望藉由上開計畫，回應各界要求政府減少勞動派遣之訴求。

(中時 )