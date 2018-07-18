左鎮國中暑期研習營 玩空拍機看見家鄉

2018年07月18日 21:54 中時 李其樺

左鎮國中學生經由引導了解空拍機運作原理和高空地圖辨識。（李其樺翻攝）

左鎮國中與香港理工大學測量系、成大測量系攜手合作舉辦暑假研習營，讓學生學習空拍機操作及地圖判讀、3D立體建模等技術，並嘗試運用空拍機拍攝左鎮地區，讓學生看見不一樣的家鄉。

左鎮國中位處偏鄉，全校師生人數加起來不超過100人，但是卻擁有都市國中沒有的創意課程。去年起左鎮國中開始推動空拍機教學、互聯網課程，讓學生學習空拍技術與AI教學，靈活多元的教學方式也受到許多家長肯定。

今年7月初左鎮國中與成大測量系、香港理工大學測量系舉辦暑假研習營，為期2天的營隊課程包括GNSS 工作坊、UAV 工作坊、尋寶遊戲、大地遊戲、簡易 3D 立體建模等，訓練學生如何判讀地圖、GNSS 定位與手機拍照建立3D模型等實用技術，以及空拍機操作課程。

校長蔡宜興表示，今年是左鎮國中與香港理工大學第3年的課程合作，特別邀請成大測量系團隊加入課程規畫，營隊訓練內容主要是針對空拍課程的深化及延伸應用，讓左鎮學生除了空拍機的飛行拍攝訓練之外，能夠透過軟體技術進行3D建模，針對左鎮地區進行地形地貌追蹤，讓學生能夠對家鄉的地質特點有更進一步的認識。

(中時 )