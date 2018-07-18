在美演說 陳明通：陸銷溶中華民國主權 迫台扈從

2018年07月18日 22:29 旺報 陳君碩

陸委會主委陳明通美國時間18日上午，在美國智庫研討會致詞，他直言兩岸關係是舉世無雙的個案，近期也深刻體認到中國大陸逐漸在國際社會銷溶中華民國主權，意圖讓台灣人民在拉攏與壓迫中變成扈從者，放棄做自己主人的權利，政府捍衛國家主權與台灣尊嚴的立場堅定不移，不會靜默不語。

陳明通18日在美國傳統基金會的「兩岸關係的機遇與挑戰」國際研討會上致詞，根據陸委會的演講稿，陳明通表示，兩岸關係是舉世無雙的個案，多年來，海峽兩岸嘗試用武力、用和平，或交雜各種方式來處理彼此的終局關係，但至今仍無法找到令雙方滿意的解方，因為此涉及到對國家主權及民主生活的堅持。中華民國不可能以讓渡主權換取虛幻的和平，民主台灣下的兩千三百萬人民，更不可能把自己的命運交付給對岸非民主體制來決定。

陳明通重申蔡總統多次主張的，依據《憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，並尊重1992年兩岸會談的歷史事實與求同存異的共同認知，推動兩岸關係和平穩定發展，強調「立場一貫而堅定」。

陳明通對比台灣的民主及大陸的集權，他強調民主對台灣而言是「理所當然的生活方式」，是超越族群黨派，所有人共同堅信的台灣價值；而大陸走向集權專制，以綿密的控制體系，以犧牲人民的自由換取社會的穩定，從而顯現出「中國模式」的缺陷與侷限。

陳明通說，北京當局面對台灣不設政治前提談判以恢復兩岸正常交流的呼籲，不僅嚴加拒絕，更採取不理性的作為打壓台灣的國際生存空間，導致兩岸敵意螺旋不斷上升，陷入難以走出的困境。他深刻體認到，中國大陸逐漸在國際社會銷溶中華民國主權，意圖讓台灣人民在拉攏與壓迫中變成扈從者，放棄做自己主人的權利，從而付出失去國家、失去民主自由的代價。中華民國政府捍衛國家主權與台灣尊嚴的立場堅定不移、也不會靜默不語。

面對兩岸局勢變化，陳明通提出四點意見，一、雙方先有改善兩岸關係的決心，二、各自尋求內部的共識與意見，三、停止對台傷害的言論與作為，四、願在不設前題下進行務實溝通對話，並呼籲大陸真誠面對中華民國的存在，勇於化解兩岸的政治分歧，不要再錯判情勢、錯失機遇與錯誤決策。

針對陳明通訪美，大陸外交部發言人華春瑩18日表示，陸方反對美台任何形式官方往來，呼籲美方慎重處理台灣議題。

(旺報 )