科技帶入老糖廠 十鼓文創斥資千萬推VR體驗

2018年07月18日 22:03 中時 曹婷婷

十鼓文創園區今年將鼓樂起源融入年輕人最愛的電戰遊戲，以鼓的始祖軒轅大帝跟蚩尤大戰「涿鹿之戰」為主題，斥資千萬開發專屬VR「天地戰神」闖關新體驗。（曹婷婷攝）

十鼓文創園區今年將鼓樂起源融入年輕人最愛的電戰遊戲，以鼓的始祖軒轅大帝跟蚩尤大戰「涿鹿之戰」為主題，斥資千萬開發專屬VR「天地戰神」闖關新體驗。（曹婷婷攝）

文化深根也要與時俱進！弘揚鼓樂文化離年輕人有段距離，十鼓文創園區今年將鼓樂起源融入年輕人最愛的電戰遊戲，以鼓的始祖軒轅大帝跟蚩尤大戰「涿鹿之戰」為主題，斥資千萬開發專屬VR「天地戰神」闖關新體驗，傳遞未來園區目標就是落實將科技帶進文史空間。

十鼓創辦人謝十表示，「天地戰神」VR體驗耗時1年、斥資近千萬完成，由成員來自世界各國的VR技術團隊「演境工作室」打造，該團隊專注於音樂與VR結合，開發出全球最大數位遊戲平台STEAM深獲好評的「LYRA VR」應用，讓聲音在虛擬環境「看得到」是最大特色。

「演境工作室」共同創辦人何迪倫說，「天地戰神」VR是非常特別的創作，融合文化、歷史故事與創新，虛擬實境融入百年糖廠場景，遊戲宛如置身十鼓文創園區，臨場感十足。

謝十強調，這個全新VR對戰體驗，初衷是希望讓年輕人更了解鼓樂由來，因此，將鼓樂起源發展帶進故事核心，以世紀神魔對戰拯救世界加以呈現，參與者透過遊戲不僅瞭解鼓樂的發展歷程，也從中認識東方文明發展歷程。

「天地戰神」VR虛擬實境應用體驗館，前身就是十鼓擊樂團進駐台糖廢棄糖廠所打造的第一座鼓樂劇場，具有傳承的意味，從最初始的鼓樂展演空間不斷擴大腹地，場地一度成為複合式影音館，現在改由VR體驗館，意義重大。

謝十說，VR遊戲角色更將上古神話人物與十鼓擊樂團年度鉅作《道》公演團隊中代表宇宙間「天鼓者、地武者、人舞者」等力量融入其中，並使用十鼓擊樂團創作鼓樂「涿鹿之戰」設為背景配樂，彰顯十鼓文創從傳統走向創新，在各種創新元素中保留傳統文化內涵。

(中時 )