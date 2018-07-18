港媒：依中華民國憲法 不必強調不預設前提的協商

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中時電子報

前國民黨主席連戰13日上午在北京與中共總書記習近平會見。我方陸委會指出，中華民國是主權國家，中國大陸必須認清兩岸現實、尊重台灣民意，透過溝通化解分歧，此乃民心之所向。而港媒中評社今（18）日引述大華網路報評論指出，不容中華民國成為台獨代名詞。

根據中央社日前報導，連戰13日上午前往北京人民大會堂見習近平。兩人見面後先握手致意，接著由習近平先發言，連戰隨後致詞，兩人互稱「主席」。雙方會談僅對媒體開放前15分鐘，隨後舉行閉門會談，在場媒體無法聽完連戰與習近平的完整論述。

對於連習會面，陸委會指出，中華民國是主權國家，台灣是維護台海及區域和平穩定負責任的一方，「中國大陸必須認清兩岸現實、尊重台灣民意，透過溝通化解分歧，此乃民心之所向。」

而港媒中評社今（18）日引述大華網路報評論指出，不容中華民國成為台獨代名詞。

評論指出，民進黨歷來都力圖抹滅中華民國，蔡英文本人亦如是，包括慣常以「這個國家」作為稱呼，唯有面對大陸時，便搬出中華民國的招牌。對民進黨而言，其心中欲除之而後快的中華民國，成了對抗大陸的重要工具。

報導表示，民進黨在運用現行國號中華民國時，更必須先就中華民國的內容作出回答，否則將無法說服在野陣營予以認同，也無法讓大陸相信沒有台獨的問題。

評論指出，如果依照中華民國憲法，主權及於大陸，根本就無台獨的空間，蔡英文、民進黨又有什麼理由不敢堂堂說出接受九二共識呢？也就不必去強調所謂不預設前提的協商了，甚至蔡英文與民進黨念茲在茲的「蔡習會」也將不是不可能。

(中時電子報)

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