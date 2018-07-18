南早：陸東海軍演測攻台實力 警告美日

2018年07月18日 22:07 中時電子報 楊幼蘭

解放軍18日上午8時至23日下午6時，在浙江以東的大片東海海域舉行實彈演習，演習期間禁止任何船舶駛入特定水域。（中央社）

就在中國國家主席習近平保證，將致力兩岸和平發展後，浙江海事局便發佈 「航行警告」，說解放軍從18日起，將在東海海域進行為期6天的大規模實彈演習。

據《南華早報》（South China Morning Post）18日報導，北京在這次大小約如台灣的海域軍演，是在測試軍事實力。

而分析家說，在北京展現捍衛「一個中國」政策的決心之際，這項演習符合它致力加強軍事準備的努力。

浙江海事局16日發佈公告稱，將從2018年7月18日上午8點至7月23日下午6點，在象山到溫州以東海域，舉行實兵實彈演習。

中國大陸官媒《環球時報》稱，這次演習是針對「台獨」分子「量身訂製」的複雜聯合軍事行動，以模擬對台實際作戰。

《環球時報》引述專家的分析說，未來一旦發生戰爭，東海海域將是主戰場，這裡是解決台灣問題，以及其他海上有爭議島礁問題的關鍵。如果把傳統演習區域整體平行向前移動，基本上會整體覆蓋台灣。

而南早分析指出，這和習近平13日會國民黨前主席連戰時說，「兩岸民眾要共同推動兩岸關係和平發展」的基調背道而馳。

此外，這項演習就在台灣29架AH-64E阿帕契攻擊直升機17日正式成軍之後一天展開。

觀察家說，這項演習不僅是在警告台灣，也是在警告美日。北京擔心，美國馬斯廷號（USS Mustin，DDG-89）和班福特號（USS Benfold，DDG-65）驅逐艦7日航經台灣海峽後，台美愈走愈近。

(中時電子報)