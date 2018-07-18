科學家在地殼裡發現千兆噸鑽石

科學家發現，地殼的深處可能有巨量的鑽石，含量達到2%。(圖/網路)

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中時電子報

根據一項新研究，在地殼的深處藏有一片巨大的鑽石區，可能多達千兆噸，但是「鑽石區」深達地下120~150公里處，根本無法開採。

大眾機械(popular mechanics)報導，我們對地球深處的了解，要比探索外太空要困難的多，因為科學家無法簡單地直接觀察，只能用震波來間接傾聽，透過對震波的分析，能夠大致推斷地下的介質形態與可能的構造。震波在愈硬的結構中傳播的愈快，因此地質學家可以憑著震波的傳播速度來猜測地質的密度，與可能的成分。

每一回的地震或火山爆發，對於地質學家來說都是研究的好時機。現在有一組科學家分析地震波穿過陸地地殼的深處，稱之為「克拉通」(Craton)的古陸核結構，發現奇怪異常。所謂克拉通是古老的陸地地殼核心，而它的根部結構有著超乎尋常的硬度。

麻省理工學院科學家烏爾里希·福爾（Ulrich Faul）領導的一組科學家，認為克拉通深處的構造很不尋常，根據過去幾十年測量值來看，那些震波移動的速度甚至超過預期，顯然是密度極高、極硬的材質。研究團隊先建立一系列的假設材質，再以電腦模擬比對，發現克拉通的深處，很可能是普通岩石加上1~2％的鑽石。

這一發現解說了克拉通的材質，也可能解釋了鑽石的來源。如果克拉通的2％是由鑽石製成的，相當幾千兆噸的鑽石，就深埋在地底下，然而我們根本不可能抵達那個區域。

雖然我們不太可能獲得那些鑽石，但是這個發現可以幫助我們更了解我們自己的星球。

(中時電子報)

文章來源：Scientists Find 'Quadrillions' of Tons of Diamonds Beneath Earth's Surface

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