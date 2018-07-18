國內超商第一家！台灣Pay刷進萊爾富 消費滿百享10％回饋金

萊爾富即日起開放「台灣Pay」支付。圖／業者提供

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歡慶「台灣Pay」支付上線，萊爾富推出「台灣Pay」綁定指定金融卡或信用卡，單筆消費滿新台幣100元，享10％刷卡金回饋。圖／業者提供

看好百億「嗶」商機，萊爾富今（18）宣布，即日起領先同業開放「台灣Pay」支付，且107年8月14日前，民眾只要持八大公股銀行網路銀行APP或「台灣Pay」綁定土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行之金融卡，單筆消費滿新台幣100元，即可享10％刷卡金回饋。

目前萊爾富已陸續引進超過20種非現金支付方式，萊爾富指出，隨著台灣Pay上線，預計今年底前，使用非現金支付的顧客占比將從15％提升至25％，並藉由行動支付的高客單價，帶動整體業績成長10％。

萊爾富表示，自去年引進國際3大行動支付品牌─Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay，並領先開放36家銀行信用卡刷卡結帳(美國運通除外)，據觀察，行動支付消費的交易筆數逐月成長25％；今(2018)年第二季跟去(2017)年同期相比，交易筆數成長2成，金額成長4成，平均交易金額約150元。

萊爾富指出，身為國內首家提供台灣Pay一維條碼掃碼支付的超商，也是首家超商支援八大公股銀行網路銀行APP掃碼支付，萊爾富致力於提供創新、便利的服務，支持政府行動支付政策並積極推行，讓信用卡、金融卡的使用者都能享受行動支付的方便，共同朝「零現金」生活的目標前進。

特別提醒消費者的是，上述刷卡金回饋活動，活動期間每人於每家銀行回饋上限為新台幣25元，每家銀行回饋名額為20,000名，總計160,000名。

(工商 )

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