暑假親子住房花招多！送門票、客房換裝、夏令營樣樣來

2018年07月18日 22:45 中時 何書青

「瘋狂泡泡實驗室」讓大、小朋友沉浸在泡泡的夢幻世界。（台北西華飯店提供）

「瘋狂泡泡實驗室」讓大、小朋友沉浸在泡泡的夢幻世界。（台北西華飯店提供）

台北文華東方酒店的豪華客房臥室。（台北文華東方酒店提供）

台南大員皇冠假日酒店的劍獅彩繪活動。（台南大員皇冠假日酒店提供）

各飯店搶暑假親子商機，紛紛推出暑假富童趣的住房專案。台北西華飯店攜手夏日正夯的好玩展覽「瘋狂泡泡實驗室」，入住就送房客免費看展，「瘋狂泡泡實驗室」將科普知識帶入日常，透過實際操作、捏塑、吹鼓泡泡等，讓大、小朋友沉浸在泡泡的夢幻世界，還有泡泡雪花球、泡泡劇場、螢光泡泡等展區可以逛，即日起至9月28日前入住「盛夏泡泡奇幻之旅」，每晚每房6299元起+10%，不僅送展覽門票，也含飯店早餐和台北捷運24小時票。

台北文華東方酒店同樣也贈送好玩票券給房客，即日起到8月31日推出「沁夏親子遊」住房專案，每房每晚1萬元起，可以入住寬敞舒適的豪華客房，包含早餐之外，還贈送奧森兒童博物館門票，讓親子一起體驗一系列好玩有趣的教學活動。台北萬豪酒店則是在客房裡大打動物叢林風，限時推出「叢林探險趣」住房專案，入住就能在房內與叢林系氛圍十足的獅子、老虎、棕熊玩偶等大玩伴為伍，在精心搭建的帳篷內歡度嬉戲時光，還能一起動腦玩桌遊。

台南大員皇冠假日酒店也規劃了多款親子住房專案，有「2天1夜劍獅尋寶營」、「3天2夜我是小小飯店人夏令營」等，讓孩子成為劍獅小達人、禮賓小達人、西點小達人、壽司小達人與房務小達人，體驗飯店工作也能好好玩。

此外，台南大員皇冠假日酒店還增設館內親子遊樂空間，包含晨喚親子律動、歡樂滿屋PS4電玩遊戲、桌遊與塗鴉趣、元素人偶拍照的趣味好食光、生態影片賞析、劍獅壁飾彩繪DIY等，其中最讓小朋友喜愛的就屬歡樂滿屋PS4電玩遊戲，在舒適的冷氣房內，安全放心的大膽飆速玩賽車，劍獅彩繪活動也很受歡迎，不僅讓小朋友認識安平的守護神，也能動手彩繪屬於自己的心中的劍獅。

(中時 )