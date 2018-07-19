律師說法》狠父虐待兒女還教殺人 法官判子女免扶養

2018年07月19日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

北部地區一名男子家暴子女，教兒子「如何殺人」，還離譜地恐嚇女兒「去做妓女」，男子10多年前外遇，丟下妻子及年幼的兩名孩子離家出走，直到今年初中風行動不便，晚景淒涼被送進安養院，子女想起年幼時的悲慘境遇，向法院申請免除扶養。

●法律評析

民法第1114條規定，直系血親相互間、夫妻之一方與他方之父母同居者，其相互間、兄弟姊妹相互間、家長家屬相互間，互負扶養之義務。

但不是任何情況下扶養義務人都必須負扶養義務：

1.除了直系血親尊親屬以外，其他要求受扶養權利者，民法規定以不能維持生活而無謀生能力者為限，才能請求扶養。(民法第1117條)

2.因負擔扶養義務而不能維持自己生活者，免除其義務，但受扶養權利者為直系血親尊親屬或配偶時，只能減輕義務。(民法第1118條)

3.對負扶養義務者、其配偶或直系血親故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害行為或對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，扶養義務人可減輕對受扶養權利者的扶養義務。前述情形若情節重大，法院還可依職權免除扶養義務人的扶養義務，但受扶養權利者為負扶養義務者之未成年直系血親卑親屬時，即使有前述情形，也不能減輕或免除扶養義務。(民法第1118-1條)

實務上，情節重大而可免除扶養義務的情形，除了明顯故意為重大的犯罪行為外，也包含對子女長期不負扶養義務的狀況，例如從小到大都不付扶養費、也未從事家務、完全沒有陪伴小孩的成長等等，法院可依聲請免除其扶養義務，如果程度尚非十分嚴重，也有機會酌減扶養義務。

本件馬男在兒女幼年時，多次有毆打致傷的情形，兒子因馬男持榔頭鈍邊敲擊後腦勺，致左後腦凹陷至今，造成永久性傷害，還曾在看電視時對兒子說什麼方法可以殺人，女兒則除被毆打外，曾被馬男拖掉衣服命令她站到門外，對她說去當妓女、不要回家等語，馬男行為已屬虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害行為且情節實屬重大，至兒女國中始即離家出走未支付任何成長、教育費用，法院因此判決免除馬男的兒女對馬男的扶養義務。

(中時電子報)