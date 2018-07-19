男子穿女裝犯案「誤闖」女監 女獄友暴動了

2018年07月19日 00:02 中時電子報 吳家詮

英國一名尚未接受變性手術，仍然擁有男兒身的跨性別囚犯被關進了西約克郡（West Yorkshire）女子監獄中，在關押期間他先後性侵了4名女囚犯。目前，這名所謂的跨性別囚犯已被關進了男子監獄。

據悉，該囚犯已經以女性身份生活了兩年多，但當他被關進女子監獄後，激發了他的性慾本能。據英國《每日郵報》報導，第一次襲擊事件發生在該囚犯剛被關進女子監獄幾天後，受害者是一位與其關係要好的女囚犯，二人在剛入監時成為了「閨蜜」，但之後女囚犯卻慘遭性侵。

第一位被性侵的女囚犯稱，襲擊發生的時候她看到嫌犯下體發生了強烈的反應；另一位女囚犯稱，嫌犯曾告訴她關於跟別人發生關係的事情；另外，有第三位女囚犯稱遭到嫌犯襲擊；第四位女囚犯則指出，嫌犯曾強吻了她的脖子。

目前，這名所謂的跨性別囚犯已被帶出女子監獄，關進了有高度戒備的男子監獄。此次事件的發生，再次引發當地關於未實施變性手術的跨性別者，是否應該關進女子監獄的討論。

英國法官如何判斷跨性別罪犯的關押地點，主要依據是「身份證性別和是否被診斷出患有性別認同障礙」。其中，跨性別者只要在醫學上被確診患有性別認同障礙，並且以另一性別身份生活超過兩年，就可以合法地改變性別。就算這些跨性別者沒有做變性手術，法官在判決時，仍可根據他們身份證上的性別，來決定是送到男監或女監。

最近的資料顯示，截至2017年3月底，英國和威爾士有125名變性罪犯，比上年同期增長了70％。

(中時電子報)