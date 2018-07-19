離岸風電挨轟當凱子 賴清德神回：買鞋第一雙原價、第二雙5折

2018年07月19日 00:02 中時電子報 林郁庭

6月底時，經濟部日前公布離岸風電第二階段競標結果，獲選廠商以每度2.2元到2.5元價格得標，低於第一階段遴選的每度5.8元躉購價格，也比台電平均售電費率2.6元還低，遭外界質疑政府「當凱子」，離岸風電遴選制大虧，簽約20年就要多花9100億民脂民膏。

為了達成蔡總統2025年非核家園的政策目標，政府積極發展太陽風電及離岸風電。經濟部推動能源轉型的時程，從一開始就必須面對時間上的壓力。2025年「再生能源20％-燃煤30％-天然氣50％」的政策願景，再生能源必須迅速提高能源供給的實際問題，也逐漸讓能源轉型政策的兩個問題具體浮現：「錢」、和「人」。

行政院長賴清德接受最新一期的《今周刊》專訪，對於離岸風電兩階段購電價格的差異，他表示，首先，國際間都是「先遴選、再競價」，英國甚至花了18年才走到競價階段；其次，每度5.8元，其實跟馬政府時代差不多，都是根據公式；英國最初也是每度5.8元，日本甚至達9元。

賴清德進一步解釋，很多人以競標價格來看遴選價格，覺得好像多花很多錢，但其實遴選價格包括基礎建設、扶植產業發展等成本，自然比較高。他認為這與一般商業行為相似，「以買鞋為例，第一雙原價，第二雙可打5折，有成本考量，不能用第二雙的價格來批評第一雙太貴」。他還說，這次參與競價業者，都是第一階段參與遴選的。

(中時電子報)