NBA》定案！馬刺把里歐納德交易到暴龍

丹尼格林(右)可能沒想到會跟里歐納德一起被交易去暴龍。(美聯社)

友善列印
中時電子報

《ESPN》資深記者沃納洛斯基19日爆料，馬刺確定用里歐納德、丹尼格林兩名主力，去跟暴龍交易換回迪羅薩、珀爾特與1個2019年受保護首輪籤，總算讓這場里歐納德出走馬刺鬧劇暫時畫上句點，接著就看他本人如何回應！

從上季大鬧失蹤記，甚至球季一結束就喊要離開馬刺的里歐納德，期間雖然傳出可能跳槽湖人、快艇、七六人等隊，甚至續留馬刺，如今已被馬刺告知遭交易去了暴龍，根據聯盟規定，假如里歐納德1周內沒去暴龍報到將遭罰款。

畢竟里歐納德先前透過經紀團隊放話，自己沒打算替暴龍效力，只想前往洛杉磯幫湖人打球，可是馬刺就是不想讓他稱心如意，如今被換去暴龍，里歐納德仍將走完自己最後1年合約，等到明年夏天才可能加盟他真正想要投效的隊伍。

同樣對這筆交易很不爽的，還有暴龍主力射手迪羅薩，儘管他先前無預警清光IG內容，就已透露可能遭到暴龍交易訊息，只是根據消息人士表示，迪羅薩曾在今年夏季聯賽期間，跟暴龍高層私下見面，更得到不會被交易出去的承諾。

沒想到這一切仍是謊言，難怪迪羅薩隨即在IG發布限時動態，「被告知是一回事，結果卻是另一回事，無法相信他們，這項運動毫無忠誠可言，什麼都得不到，還要很快把你交易出去。」看來他除了相當憤怒，更是極度沮喪。

不少NBA球員也在第一時間痛批暴龍的無情，拓荒者後衛利拉德發推表示，「失望！冷酷的遊戲。」尼克中鋒坎特也說：「極度尊重迪羅薩，一個對於球隊毫無保留的好球員，我所認識最忠誠的球員之一，暴龍無緣無故交易了你。」

(中時電子報)

瓊斯盃》差點被蓋布袋 曾祥鈞「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。