NBA》定案！馬刺把里歐納德交易到暴龍

2018年07月19日 00:02 中時電子報 黃及人

《ESPN》資深記者沃納洛斯基19日爆料，馬刺確定用里歐納德、丹尼格林兩名主力，去跟暴龍交易換回迪羅薩、珀爾特與1個2019年受保護首輪籤，總算讓這場里歐納德出走馬刺鬧劇暫時畫上句點，接著就看他本人如何回應！

從上季大鬧失蹤記，甚至球季一結束就喊要離開馬刺的里歐納德，期間雖然傳出可能跳槽湖人、快艇、七六人等隊，甚至續留馬刺，如今已被馬刺告知遭交易去了暴龍，根據聯盟規定，假如里歐納德1周內沒去暴龍報到將遭罰款。

畢竟里歐納德先前透過經紀團隊放話，自己沒打算替暴龍效力，只想前往洛杉磯幫湖人打球，可是馬刺就是不想讓他稱心如意，如今被換去暴龍，里歐納德仍將走完自己最後1年合約，等到明年夏天才可能加盟他真正想要投效的隊伍。

同樣對這筆交易很不爽的，還有暴龍主力射手迪羅薩，儘管他先前無預警清光IG內容，就已透露可能遭到暴龍交易訊息，只是根據消息人士表示，迪羅薩曾在今年夏季聯賽期間，跟暴龍高層私下見面，更得到不會被交易出去的承諾。

沒想到這一切仍是謊言，難怪迪羅薩隨即在IG發布限時動態，「被告知是一回事，結果卻是另一回事，無法相信他們，這項運動毫無忠誠可言，什麼都得不到，還要很快把你交易出去。」看來他除了相當憤怒，更是極度沮喪。

不少NBA球員也在第一時間痛批暴龍的無情，拓荒者後衛利拉德發推表示，「失望！冷酷的遊戲。」尼克中鋒坎特也說：「極度尊重迪羅薩，一個對於球隊毫無保留的好球員，我所認識最忠誠的球員之一，暴龍無緣無故交易了你。」

(中時電子報)