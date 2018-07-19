這招就能在管案取得先機 黃創夏：葉俊榮果然厲害！

新科教育部長葉俊榮。(中時資料照)

友善列印
中時電子報

台大遴選案至今，教育部已經換了三任部長，新科教育部長葉俊榮本周一(16日)走馬上任，就針對管中閔案公開說明處理原則與作法，甚至隔天在臉書發表文章，詳細說明處理台大校長的想法。不過，資深媒體人黃創夏在臉書表示，葉俊榮這篇文章寫得洋洋灑灑、千迴百轉，真的是「法律專家」！

葉俊榮在文章中提到，教育部對公立大學校長的聘任，必須基於我國憲法保障保障學術自由及大學自治，以及依法受國家之監督的相關規定加以處理。對此，葉俊榮提出三大處理原則：重視台大學生學習權益以及台大作為台灣教育旗艦的角色與精神、台大校長遴選聘任的儘早確定、遴選機制及相關程序的重視。至於處理管案的作法，葉俊榮提出三項選擇給台大：盡速重啟遴選、交由司法單位處理、教育部與台大積極溝通與傾聽，一同解決問題。

黃創夏表示，葉俊榮洋洋灑灑寫了這麼多，就是沒有說「僵局糾結」的元凶，正式前兩位教長：潘文忠、吳茂昆。葉俊榮表示，會主動找台大進行溝通、討論，進行「有溫度的溝通」，黃創夏認為，葉俊榮姿態「和善」，其實「高高在上」，就是要台大先低頭，不要再拒絕教育部的「召見」！

黃創夏指出，只要台大接受教育部的「召見」，就能創造「主從架構」的假象，瞬間消滅台大的自主地位。然而，許多大學教授不是政客，見到葉俊榮必然禮貌相對，言談中更不知「法律人」各種言語陷阱，前往教育部就是等於被宰殺！

黃創夏認為，葉俊榮若真有誠意，又不是認識前往台大的路，何不登門道歉，就算吃了多次閉門羹，鍥而不拾展現誠意，有何不可？若只是在「隔空喊話」創造媒體效果，有什麼意義？

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

繼續「拔管」？葉俊榮：台大遴選有否瑕疵不是教育部說了算
徐國勇坦承當律師幫黑道辯護 鄉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。