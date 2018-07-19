吃鳳梨狂咬舌頭都是「它」在作怪 食藥署一招化解

2018年07月19日 00:02 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

鳳梨價格正處在低點，許多民眾也趁機購入，當作飯後點心。但大部分人在食用鳳梨時，舌頭常常都會有被針扎的感覺，甚至還會痛，這就是俗稱的「鳳梨咬舌頭」。會有這種情形，其實都是鳳梨富含蛋白質分解酵素所致。

食藥署網站「食藥好文網」提到，此種酵素會斷開蛋白質(大分子)的鎖鏈，切成片段的胺基酸(小分子)，幫助蛋白質的消化吸收。但由於我們的舌頭與胃部也都是蛋白質所組成，在鳳梨的作用下反而造成傷害，空腹吃鳳梨更可能讓胃壁受傷，胃潰瘍患者更是會產生嚴重後果。

食藥署說，若想避開舌頭被鳳梨狠咬的情況，有幾種方法可以嘗試，第一種就是先「咬」其他肉類，讓肉類變得軟嫩(蛋白質鏈結被切開)，這也是部分廚師喜歡在醃肉過程中加入鳳梨的理由，或是直接將鳳梨作成相關料理，例如鳳梨蝦球，藉由其他蛋白質吸引鳳梨注意力，就能避免舌頭「被攻擊」。

除此之外長輩的撇步也很有效，例如凸點鹽巴或泡個熱水澡，都能讓鳳梨不會咬舌頭。

至於為何有些人都不會被鳳梨咬？其實不外乎個人體質不同，有些人天生舌頭蛋白質的鏈結比較強，就比較不會產生影響，不然就是天生有受虐狂體質，喜歡享受舌頭被咬的滋味。又或是鳳梨本身狀況異常；高溫也會造成影響。

掌握要訣，就能開心吃著美味的鳳梨了。

(中時電子報)