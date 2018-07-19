專訪／20歲小清新王淨大方談愛不遮掩

2018年07月19日 00:03 中時 洪秀瑛

王淨和林柏叡因合拍電影生情。（資料照）

王淨已是出過2本小說的年輕作家。（蘇蔓攝）

王淨劇中與飾演心理醫師的魏如萱對手戲。（公視提供）

王淨飾演的茉莉角色相當憂鬱。（公視提供）

王淨劇中演北一女高中生。（公視提供）

尹馨（右）與王淨飾演母女。（公視提供）

新生代女星王淨與電影《鬥魚》男主角林柏叡假戲真做，2人先前在公園激吻被拍，戀情曝光後，媽媽知道她在拍戲所以沒多說，日後會小心約會？水瓶座的她，直率地說：「我覺得還好，不用特別改變自己的生活狀態，開始決定走演員這條路，我也給自己期許，不希望犧牲自己的青春去換來什麼，我還是和正常人一樣，這年紀該體驗的還是會做。」

她說，報導出來的時候正拍恐怖片，每天只想著「我要殺人、我要殺人」，完全沒時間在意外面世界發生什麼事。經紀人當時跟她說公園激吻的報導引起關注，她的態度灑脫，「因為我覺得事情發生就發生了，把眼前的事做好更重要」，王淨年紀輕輕已是出過2本小說的作家，書迷當時對她的戀情不在意，反而比較關心她何時出第3本書。

她和林柏叡戀愛中，欣賞他哪部分？她說，「拍戲過程中，一開始對他不熟悉，但後來覺得他滿認真的」，也誇他長得高、個性幽默，她曾說喜歡有才氣的男生，至於林柏叡？「大家一定有優點才會被選來拍戲」。林柏叡與前女友未婚生子，她淡定表示「他的過去我沒參與到，好像不太干我的事」，坦言也看過他小孩，「他有分享在演員群組，大家都說好可愛」。

20歲的王淨，國中時出版第一本小說《芭樂愛情》，隔2年又出《蟑螂哲學》。她文筆好、長相清秀，去年出道拍第1部電影，這個暑假則有電影《鬥魚》上映，她和尹馨演出公視新戲《你的孩子不是你的孩子》單元「茉莉的最後一天」，她說這部戲拍2週，但她花3個月才抽離角色，「我不知道自己發生什麼事，也許是故事的魔力，那3個月對我來說很痛苦」。

茉莉這角色看似平淡，但至今回想仍讓她揪心，「我的個性多元，我覺得茉莉就是我，可能演其他戲我也是那個角色，所以我說不準哪裡像哪裡不像，因為角色就存在我身體裡」。她劇中有場跳樓戲，當時入戲到嚇壞所有人，「我自己可能都沒意識到我看起來這麼可怕，我只覺得自己好痛苦、好想死，活著幹嘛的那種感覺，沒意識我的樣子已經嚇到別人」。

劇中有一場她飾演的茉莉與心理醫師魏如暄的對話，「這是茉莉唯一場跟別人說心裡所有的話，講完她就沒了，這場戲帶給我的衝擊很大，也很心疼這女孩子」。拍攝前花時間進入角色？她說表演課給了很大幫助，等正式開拍，她早已經在那角色狀態了，拍攝期間也覺得演她媽媽的尹馨氣場強大。

她有一場躺在冰櫃裡的戲，這場戲劇本裡沒有，因為導演想表現離開後的茉莉是恐慌的、害怕的，甚至後悔的，因此臨時加拍。冰櫃是劇組租來的，王淨原本有點害怕，當知道上一個躺的是吳慷仁，她露出純真口吻：「他躺過的我也要躺，希望也可以得個獎什麼的，我一直覺得他是很棒的演員，如果要問我崇拜的男演員，他是其中一個。」

劇中的父母給很大壓力，她小時候也有過同樣經歷，「當下可能會痛苦埋怨，長大之後，其實也都知道爸媽是為了我好，希望這部戲播出時，那些以愛之名的控制，都不要再傷害任何人」。小時對高壓對她有影響，「那種強迫症已經轉移到我工作上，有時候身邊人覺得這樣很好了，但我會覺得『為什麼…你是不是在跟我開玩笑』、『你真的覺得ok嗎，是不是在安慰我』」？

王淨現在是東京大學大一生，過完暑假升大二準備念政治學，她說演完茉莉時曾到日本適應環境，當時整個人提不起勁，每晚睡覺前都覺得絕望、難過，朋友的訊息全都已讀不回，友人們憂心她孤僻個性變得更自閉，那3個月多虧表演老師黃采儀開導，幫她走出情緒幽谷。

對於劇中爭議的跳樓戲，公視表示，本週六（21日）晚9點播出前將打上警語，也會以黑畫面處理，播完後並由專家導讀。

(中時 )