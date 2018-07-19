100萬能在北部哪邊買房子？網友：只有這幾個地方有機會

100萬能在北部哪邊買房？網友都說這幾些地方 (圖／本報資料照)

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中時電子報
有熱心網友提供桃園售屋招牌，指出400萬就能買到 (圖／翻攝自PTT)

房價高漲，現在人要買房可說難如登天，更別說是想在台北市買，根本是不可能的任務，不少民眾也開始選擇例如新北、汐止、桃園等周邊地段來達成夢想。一名網友在PTT八卦版發問，表示朋友有100萬存款，加上每月5到6萬的收入，可以在哪裡買房？

網友PO文發問：「存款有100萬，朋友做網拍月入5~6萬，他想要買一間有三房(一間寢室、一間遊戲間、一間書房的房子，可以去哪裡找房子？」

但文章一出，不少網友紛紛開酸：「100萬？怎麼不去吃X，頭期款都不夠付」、「100萬連石門都別想」、「墓園」、「塔位勉強可以」、「北部別想了，去新竹找吧」。

不過也有不少熱心網友幫忙原PO想辦法，表示基隆、中壢一些中古建案都是可以考慮的，尤其是中壢，天災幾乎不會有影響，「中壢中古30坪小三房大樓，600萬買得到，100萬拿去付頭期款，500萬用30年房貸，一個月2萬，你朋友薪水剛好」、「基隆啊，房價又不貴」，不然就是鶯歌、淡水、桃園等地，「桃園老房才4、500萬，別懷疑」、「鶯歌、三峽、樹林、深坑、石碇、新店偏遠一點，20年左右的社區勉強可以」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

吃鳳梨狂咬舌頭都是「它」在作怪…

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