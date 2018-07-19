週末夜動物園有驚喜！「秒尋五隻鱷」測眼力聽故事

2018年07月19日 03:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

小小鱷魚排排站，夜裡看你眼力好不好！台北市立動物園「2018動物夏夏叫-全能保育員」，本週六(7月21日)將推出「馬來長吻鱷之夜」，晚上5點歡迎到大門口內廣場前，參加舞台「秒尋五隻鱷」競賽活動，先測試一下你的眼力，7點接著到首次夜間開放的亞洲熱帶雨林區馬來長吻鱷戶外場，聽聽鱷魚的保育員分享工作經驗。

馬來長吻鱷一周被餵食兩次，一餐雞肉一餐魚肉，因此夏天傍晚餵食時間，最容易觀察到牠們的活動。（台北市立動物園提供）

屬於爬蟲類、個性謹慎的馬來長吻鱷，總是和人保持一定的距離，保育員每天為了確認牠們的健康狀況，必須運用良好的眼力，才能在早、晚兩次點名時間，順利找到外型很像漂流木，又擅長隱藏在水池各角落的馬來長吻鱷們，晚上動物園邀請大家一起來尋找這5隻水系動物寶貝。

晚間7點歡迎大家到亞洲熱帶雨林區馬來長吻鱷戶外場，聽聽鱷魚的保育員分享工作經驗。（台北市立動物園提供）

動物園從平常保育員點名的位置，拍了幾張馬來長吻鱷的照片，每張照片都有5隻馬來長吻鱷，請大家一起來幫忙點名，Q尾、小圓、大一、福寶、堂主這5隻快滿5歲的鱷魚，體長從165-185公分，體重從15-18公斤，看起來體型不小，但要確定他們的位置，卻又不是那麼容易，「秒尋五隻鱷」歡迎你來挑戰。

馬來長吻鱷一周被餵食兩次，一餐雞肉一餐魚肉，因此夏天傍晚餵食時間，最容易觀察到牠們的活動，看牠們狼吞虎嚥胃口奇佳，甚至還想搶別人口中的食物。入冬之前，保育員會適度增加餵食量，讓鱷魚們儲存足夠的能量過冬。

由於這5隻鱷魚都是在動物園裡孵化、成長，動物園特別準備了塑膠水管，讓牠們安穩地躲在裡面休息，若跟溫帶動物區那隻35歲的馬來長吻鱷「酷龍」相較，「酷龍」最近一次測量到體重可是達到657公斤，顯示亞洲熱帶雨林區這5隻馬來長吻鱷，還有相當大的成長空間。

本週六(7月21日)歡迎到動物園參加「2018動物夏夏叫-全能保育員－馬來長吻鱷之夜」，全程聽完Keeper's Talk並加入FB粉絲專頁者，即可獲得當週主題動物徽章！詳情請前往2018動物夏夏叫活動官網。

屬於爬蟲類、個性謹慎的馬來長吻鱷，總是和人保持一定的距離。（台北市立動物園提供）

2018動物夏夏叫-全能保育員-馬來長吻鱷之夜(7月21日) 舞台區

17:00-17:30保育教育推廣

17:30-17:45動物舞蹈帶動唱 Part1

17:45-18:15全能保育員-秒尋5隻鱷

18:15-18:45風潮音樂Fann芳怡

18:45-19:00動物舞蹈帶動唱 Part2

19:00-19:30動物繪本故事-鱷魚愛上長頸鹿系列

19:30-20:30生態電影野望影展:小象寓言

野保市集時間：下午4時－晚上7時(廣場區)

夜間開放區域：大門廣場、昆蟲館、爬蟲館、台灣區、兒童區、

教育中心及主軸步道、沙漠區-非洲野驢、雨林區-馬來長吻鱷。

(中時電子報)