虱目魚鱗變潮T！時尚「魚市集」今夏台北開市

WEAVISM《織本水產》魚市集。（誠品提供）

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中時電子報
／整理報導

東京有聞名全世界的「築地」魚市！今年台北松菸也有時尚「魚市集」！把「魚市集」搬進服飾店？誠品生活華人設計師展售平台AXES攜手服飾品牌WEAVISM翻玩創意，打造《織本水產》夏日限定店，將魚市集的冷凍櫃、魚籃搬進店內，巧妙運用魚頭造型人台和料理器皿，展示一系列的虱目魚包包、膠原蛋白潮T等，彷彿親臨日本築地魚市場。

WEAVISM《織本水產》魚市集，將魚市集中的冷凍櫃、魚籃搬進店內。（誠品提供）

WEAVISM《織本水產》系列潮Tee，最特別的是從台南在地特色虱目魚魚鱗中萃取出胜肽氨基酸，透過超分子聚合技術改變纖維結構，創造出觸感細緻如絲的「膠原蛋白」布料，能有效分解汗臭，達到日本JIS消臭A+等級，是最適合台灣夏日氣候的MITee。本次同步推出兩款AXES獨家首賣的限定版「膠原蛋白印花潮T」，透過潮流塗鴉與簡約插畫方式表現街頭時尚。

「膠原蛋白美膚絲巾」則將腳踏車的輪胎紋設計成迷彩圖騰，觸感輕柔舒適。此外《織本水產》夏日限定店更推出一系列以虱目魚外型延伸設計的趣味周邊商品，如大型虱目魚抱枕或搭配潮流織帶的虱目魚包包，創意妝點夏日時尚，迷你魚包包還能裝入貓草逗家中貓皇開心！

除了潮流趣味的魚市集外，擅長詮釋現代女性主義的服裝設計師JOLIN WU，以藝術視角打造女性專屬衣櫥，呈現獨特的率性與浪漫氣質。即日起至8/31，於誠品生活松菸店1F AXES限定展出。

(中時電子報)

WEAVISM《織本水產》魚市集｜魚頭造型人台。（誠品提供）

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