愛地球護生態！海洋防衛隊8月招募新志工

海洋防衛隊志工清除覆網。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

地球只有一個，愛護生態人人有責！我們都可以為未來盡一份心力！新北市海洋防衛隊志工自105年成立以來，已清除8.5噸海中覆網，8月即將開課招募新血，歡迎有志之士報名加入海洋防衛隊志工行列，一起為海洋盡一份心力。8月4日、5日開課培訓，歡迎有潛水職照熱血民眾加入，7月29日截止報名！

農業局長李玟表示，海中廢棄網具對生態影響劇烈，除了政府自行辦理漁港環境清理工作以外，成立「海洋防衛隊」就是為了號召民間力量加入，增強清除海中覆網的力量，105年成立至今已有62位熱血隊員，到(107)年5月共協助清除本市週邊海域8.5噸廢棄網具，今年希望有更多熱心民眾加入海洋防衛隊志工行列。

海洋防衛隊隊員王國昌說，只要天氣條件允許，常與志工們一起潛水清除覆網及垃圾，但海是一望無際的，還是有許多需要清理的地方，相信招募「海洋防衛隊」新血會讓清理覆網更有效率，親眼看到海漂垃圾的狀況亦能更加堅定大家減少使用一次性物品的決心。本次開課內容分為覆網清除基本知識與水下覆網清除實作，適合已有潛水職照者參加。報名請洽新北市政府漁業及漁港事業管理處LINE ID：@tgz4034y，7月29日就截止喔！

不會潛水的熱血市民別擔心，海洋急需你的協助

海洋廢棄物汙染無所不在，威脅全球海洋生態，新北市與國立海洋大學合作號召民眾共同參與國立臺灣海洋大學「海漂、海底垃圾調查計畫」，將所觀察到的海上、海底垃圾以拍照(錄影)或填寫紀錄表等方式做記錄，即日起至11月30日前可直接電話向研究室洽詢相關資訊（02-24622192#5608，邱同學）。

(中時電子報)

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