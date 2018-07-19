青農返鄉種有機！綠竹筍拚綠金吃健康

五股青農莊崴森（右），生產的綠竹筍已取得有機認證。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

炎炎夏日，綠竹筍進入盛產期！綠竹筍具有高纖維、低熱量、低膽固醇的營養價值，是夏日清涼消暑的絕佳食材。目前正是新北健康三寶-綠竹筍的產季，要培育出優質的綠竹筍，除了良好氣候環境外，正確以及辛勤的栽培管理更是關鍵。五股青農莊崴森，生產的綠竹筍已取得有機認證，不但避免使用農藥來保護自己身體，更生產出健康、安心農產品，讓新北綠竹筍有更好的品質！

莊崴森是6年級青農，朋友都叫他小莊或Wesson，94年承接了父親筍園投身農業，期望農產品能「茂」盛又「新」鮮，於95年成立「茂新有機蔬果農場」，親手打造一個健康有機田園，不但種植綠竹筍，還有柚子園和有機葉菜溫室設施，從規劃到搭建全都親力親為，讓這座有機農場歷時兩年正式步上軌道。

莊崴森表示，想種出健康無污染又對人有益的有機作物，就是陪伴父親進出醫院時，看到許多人飽受身體病痛之苦，了解食物對身體造成的影響。農藥不只是對消費者有害，最直接受影響的還是噴灑的農民。在農藥日積月累下，許多老農身體早就發出警訊紅燈，這也讓他決定投身一個讓自己和其他人健康的農業。

要踏上有機這條路並非一蹴可及，過程中碰到許多艱辛，但他從未退卻，不斷參加各種農業課程與訓練，吸收各種有機知識與技術。另外由於父親從事慣行農法已幾十年，讓受到化學肥料及農藥摧殘的土地獲得休養生息是第一關要克服的任務，這也是實行有機農法最難的地方。

因為土壤改良所需成本高，小莊選擇逐年改善，循序漸進，花了三年時間才將土質改良到適合有機栽種。有機也讓莊崴森找到了另一半，他從前以為務農討不到老婆，但太太就是來買他的有機菜而結緣，而婚後太太也辭掉台北工作，跟著他打理家園，一起從事有機。他開心地表示，因為回鄉務農，找到人生健康與幸福，他種下這份甜蜜的滋味，可以與更多人分享。

(中時電子報)

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