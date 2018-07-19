《直線迷宮》舞出生命潛能！從無垠宇宙探真理

《直線迷宮》劇照。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

悠揚旋律響徹雲霄，纖細舞者在台上翩翩起舞，從一個人到一群人，看似在一條直線裡輕舞飛揚，殊不知卻舞入了一個奇幻迷宮….

一條直線，是最詭奇險惡、最難脫逃的一座迷宮；生命如此弔詭，在這條無法回頭的直線裡，翻轉、飛散、消失、靜止，雖目見終點，卻困守永恒。在波赫士的小說中，世界就是一個迷宮，迷宮中的人們，沿著一道不可見的軸線前進或後退，單面向無止境地持續深入，沿著一條永無盡頭的陌異路，痛苦地尋找意義與真實。

《直線迷宮Straight line maze》是索拉舞蹈空間2018的年度力作，也是視覺藝術家潘大謙第六次跨界於舞蹈劇場的作品。潘大謙的創作，長期關注在資訊科技大量製造文化商品的時代裡，人們如何認知自己與世界的關係？這次他嘗試以《直線迷宮》這個創作主題，去映照一個旅人的故事，一個漂泊在無垠宇宙裡找尋自己卻遺失真理的狀態…

製作人程曉嵐表示，這個創作用直線來比喻迷宮，是因為一條直線是最詭奇險惡、最難脫逃的一座迷宮；生命如此弔詭，在這條無法回頭的直線裡，翻轉、飛散、消失、靜止，雖目見終點，卻困守永恒。

舞作編導潘大謙認為，人只能活一次，意味著不論如何經營，那只有一次的經驗也只能是唯一的草稿，對生命而言，這是徒勞的努力，最終，人靠自己的思想去追求也歸於徒勞。

《直線迷宮》這個作品要表達的不是迂迴的冒險，而是述說當代人在面對一條全然陌生的軸線旅途中關於信念與價值的故事。7月28-29日誠摯邀請民眾蒞臨觀賞，共同感受你我共存於當代社會中的無奈與窘境。

(中時電子報)

《直線迷宮》劇照。（主辦單位提供）

《直線迷宮》
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