7／19三大報頭條要聞

2018年07月19日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●內政部統計發現，全台有1萬1638位，未滿18歲，即已承擔「一戶之長」的娃娃戶長，他們可能是家長病故的弱勢兒童，及尚未領有身分證的外配、陸配單親撫養的兒女，或是跨學區就讀的小孩。官員表示，戶長負有一定法律義務與責任，「小戶長」無足夠能力履行，可能陷兒童於高風險。

●兩岸關係僵局無解，大陸在國際上增強施壓力道，陸委會主委陳明通昨在華府「兩岸關係的機遇與挑戰」國際研討會致詞時批評大陸，打壓台灣的國際生存空間，導致兩岸敵意螺旋不斷上升，「中國大陸逐漸在國際社會銷溶中華民國主權」。

●文化大學大群館無法作學生宿舍，讓400多名文大學生住宿成問題，北市議員王欣儀要求市府以包租代管解套。她18日踢爆文大周邊16戶包租代管案全遭否決，質疑市府為預防大群館通過包租代管審查，痛下殺手全面封殺，抨擊市長柯文哲人前假好心釋出公宅，背後猙獰不堪。北市都發局回應，退件是因房間格局不符，與大群館無關。

●南台灣豔陽高照，但高雄市長選情似熱不起來。國民黨韓國瑜頻頻用Line、直播等文宣空襲，外加菜市場拜廟深入基層奇襲；面對韓的猛烈攻勢，陳其邁也有老主意對應，冷處理加堅壁清野，硬是不讓選情熱起來。

◎旺報

●新聞分析建設美麗中國，大陸動起來了！大陸國家主席習近平日前在全國生態環境保護大會上呼籲，「用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境」；近日包括新疆尼勒克的公路建設因粉紅椋鳥而停工一個月，為保護廣東江門「小鳥天堂」的3萬小鳥，江湛鐵路多花上1.87億元人民幣等，均展現出上行下效，與自然生態和諧相處的決心與作為。

●大陸國家主席習近平日前「用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境」的談話，有了最新的實踐案例──17日上午央視新聞微信公眾號發布訊息指出，新疆尼勒克正在建設中的一條高級公路，由於一群屬於「三有」保護動物的粉紅椋鳥，在爆破的碎石上棲息繁殖，投資近5億元（人民幣，下同）的工程，為此將停工一個月。

●拜網路科技發展之賜，大陸成為全球行動支付最普及的地區，但也帶來商家拒收現金等亂象。以大陸人行本次下發文件，禁止炒作「無現金」概念來看，追根究柢，就是因為打造「無現金社會」的初衷，是為了讓人們生活更便利，而非成為不友善的「拒收現金社會」。

●大陸國務院公布《人力資源市場暫行條例》（下稱《條例》）引發外界廣泛關注，認為大陸就業市場或將迎來新一波的整頓潮。事實上，早在《條例》公布之前，大陸中央及多個地方政府在近期接連公布一批人力資源仲介機構黑名單，懲處、警示意味十分濃厚。分析人士稱，隨著《條例》上路，未來存在於大陸就業市場的諸多亂象能否獲得改善，值得觀察。

◎工商時報

●台積電今（19）日召開法說會，同時也是現金股利發放日，依據外資在除息前持股77.25％估算，台積電發放高達2,074億元股利中，外資便將大進補1,600億元。這筆資金約占外資今年從台股領取股利的3成，市場擔憂萬一外資大舉匯出恐造成股、匯波動，也讓市場開始緊盯新台幣匯率變化。

●受惠於美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）國會做證看好美國經濟展望，進而強化市場對美國持續升息的預期，刺激美元對主要貨幣全面走強，亞洲貨幣則倒成一片，其中韓元重貶0.6％，日圓貶破113兌1美元，創半年新低價，人民幣離岸價更貶破6.75元關卡，創下逾1年新低。

●國內企業昨（18）日在三三會中當面向總統蔡英文表達「憂供電不穩、憂兩岸關係不佳、憂國際化不夠」的三大憂慮，蔡英文則當面呼籲企業相信政府會確保下個階段台灣供電的需求、政府有「定力」維持一個很穩定的兩岸政策，而且會將國際化列為最優先的考量。

●對政府將調升基本工資作為解決低薪方案，工總理事長王文淵昨（18）日直言：「只是讓台灣提早畢業、被淘汰而已！」

(中時電子報)